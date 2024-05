Το Ισραήλ έδωσε στη Χαμάς προθεσμία μιας εβδομάδας για να δεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλιώς θα προχωρήσει στη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, δήλωσαν την Παρασκευή Αιγύπτιοι αξιωματούχοι που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σύμφωνα με Αιγύπτιους αξιωματούχους, που επικαλείται η WSJ, η Αίγυπτος συνεργάστηκε με το Ισραήλ σε μια αναθεωρημένη πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασε στη Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η πολιτική ηγεσία της Χαμάς αναμενόταν να διαβουλευτεί με τη στρατιωτική της πτέρυγα στη Γάζα και να απαντήσει. Αλλά ο Γιαχία Σινουάρ, ο στρατιωτικός ηγέτης της οργάνωσης στη Γάζα, ο οποίος πιστεύεται ότι κρύβεται σε σήραγγες στον θύλακα και λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις, δεν έχει απαντήσει, είπαν οι αξιωματούχοι.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι μετέφεραν το μήνυμα του Ισραήλ στη Χαμάς την Πέμπτη.

Ο διευθυντής της αμερικάνικης Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), Γουίλιαμ Μπερνς έφτασε στο Κάιρο την Παρασκευή για συναντήσεις με Αιγύπτιους αξιωματούχους σχετικά με τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι προσκάλεσαν ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς να επιστρέψουν στο Κάιρο τις επόμενες ημέρες για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη ότι η διαπραγματευτική της ομάδα θα μεταβεί σύντομα στην Αίγυπτο για να συζητήσει τους όρους.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει. Αξιωματούχοι της Χαμάς αρνήθηκαν να σχολιάσουν επίσης.

Το δημοσίευμα της WSJ αναδημοσιεύουν και ισραηλινά ΜΜΕ, όπως η Jerusalem Post:

