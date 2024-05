Οι συνομιλίες στην Αίγυπτο θα καθορίσουν την κατεύθυνση του πολέμου - Καθ' οδόν αντιπροσωπεία της Χαμάς

Αντιπροσωπεία της Χαμάς φτάνει στην Αίγυπτο για τις διαπραγματεύσεις που φαίνεται να είναι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, με την παλαιστινιακή οργάνωση να δηλώνει ότι είναι «αποφασισμένη να επιτύχει συμφωνία».

Το Ισραήλ φέρεται να δίνει στη Χαμάς προθεσμία μίας εβδομάδας για να συμφωνήσει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής αιχμαλώτων, απειλώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα εξαπολύσει χερσαία εισβολή στη Ράφα.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι «διατρέχουν άμεσο κίνδυνο θανάτου» αν το Ισραήλ πραγματοποιήσει χερσαία εισβολή στη Ράφα, λέει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Τουλάχιστον 34.622 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 77.867 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

Η τελετή αποφοίτησης στη Σχολή Μουσικής, Θεάτρου και Χορού του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν διεκόπη το απόγευμα της Παρασκευής από μια φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία, εν μέσω ενός κύματος διαδηλώσεων κατά του Ισραήλ σε πανεπιστήμια σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια μικρή ομάδα μασκοφόρων φοιτητών, μερικοί με χιτζάμπ, να μπαίνουν στο θέατρο και να περπατούν μέσα στο κοινό κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ που γράφουν «Το UM χρηματοδοτεί τη γενοκτονία» και «ACAB», ένα σύνθημα κατά της αστυνομίας που σημαίνει «όλοι οι αστυνομικοί είναι μπάσταρδοι».

I was attending the University of Michigan School of Music, Theatre & Dance commencement Friday when a pro-Palestinian protest broke out.

The protest lasted a few minutes before police arrived and the protestors left. pic.twitter.com/OuTCdthfUq

— Thad Green (@thadgreen) May 3, 2024