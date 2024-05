Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σημειώνεται στο Μεξικό με αποτέλεσμα οι πίθηκοι στην πολιτεία Ταμπάσκο να πέφτουν νεκροί από τα δέντρα.

Τουλάχιστον 138 από τα μεσαίου μεγέθους θηλαστικά, τα οποία είναι γνωστά για τους βρυχηθμούς τους, βρέθηκαν νεκρά στην πολιτεία Ταμπάσκο της ακτής του Κόλπου από τις 16 Μαΐου, σύμφωνα με την ομάδα Biodiversity Conservation of The Usumacinta.

Άλλα διασώθηκαν από κατοίκους, μεταξύ των οποίων πέντε που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικό κτηνίατρο, ο οποίος έδωσε μάχη για να τα σώσει.

«Έφτασαν σε κρίσιμη κατάσταση, με αφυδάτωση και πυρετό», δήλωσε ο δρ Sergio Valenzuela. «Ήταν άτονα σαν κουρέλια. Είχαν υποστεί θερμοπληξία», ανέφερε ο ίδιος.

Ενώ το βίαιο κύμα καύσωνα στο Μεξικό έχει συνδεθεί με το θάνατο τουλάχιστον 26 ανθρώπων από τον Μάρτιο, κτηνίατροι και διασώστες λένε ότι έχει σκοτώσει δεκάδες και ίσως εκατοντάδες πιθήκους. Περίπου το ένα τρίτο της χώρας είδε υψηλές θερμοκρασίες 45 βαθμών Κελσίου την Τρίτη, σύμφωνα με το Associated Press.

Στην πόλη Tecolutilla, οι νεκρές μαϊμούδες άρχισαν να εμφανίζονται την Παρασκευή, όταν μια τοπική εθελοντική ομάδα πυροσβεστικής και διάσωσης εμφανίστηκε με πέντε από τα ταλαιπωρημένα πλάσματα.

