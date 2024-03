Όλα τα σχολεία διατάχθηκαν να κλείσουν στο Νότιο Σουδάν, καθώς προετοιμάζεται για έναν καύσωνα κατά τον οποίο οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Οι αρχές δήλωσαν ότι τα παιδιά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους και ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα μπορούσαν να διαρκέσουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Έχουν ήδη αναφερθεί θάνατοι «που σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη», δήλωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο.

Οι 400.000 και πλέον κάτοικοι σε τμήματα της πρωτεύουσας Τζούμπα «έλιωναν» χωρίς ηλεκτρικούς ανεμιστήρες τη Δευτέρα, καθώς η ζέστη προκάλεσε διακοπές ρεύματος.

Severe Heatwave In South Sudan Forces Schools To Close. Deaths “related to excessive heat” are being reported in Sudan. https://t.co/yo6zK111XU pic.twitter.com/SEFkz2Xxaa

— CoreTV News (@coretvnewsng) March 19, 2024