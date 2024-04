Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή επίθεση με πυραύλους (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από EPA) εναντίον δύο πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Στις 5:49 μ.μ. της 26ης Απριλίου, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν τρεις αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους (ASBMs) από περιοχές που ελέγχουν στην Υεμένη προς την Ερυθρά Θάλασσα, πλησίον του MV Maisha – νηολογημένου στη Λιβερία, υπό σημαία Αντίγκουας και Μπαρμπούντας – και του MV Andromeda Star – βρετανικής ιδιοκτησίας και υπό σημαία Μπαχαμών, νηολογημένου στις Σεϋχέλλες. Το MV Andromeda Star ανέφερε περιορισμένες ζημιές, αλλά συνεχίζει το ταξίδι του», αναφέρει η ανακοίνωση.

April 26 CENTCOM Red Sea Update

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 27, 2024