Η Érika de Souza Vieira Nunes από τη Βραζιλία σόκαρε την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, όταν εθεάθη μαζί με τον θείο της σε μία τράπεζα προκειμένου εκείνος να υπογράψει για την έκδοση ενός δανείου.

Το σοκαριστικό είναι πως ο ηλικιωμένος άντρας ο οποίος βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, όταν έφτασε με την ανιψιά του στο υποκατάστημα ήταν… νεκρός.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από εκείνη την ημέρα, ακούγεται ο υπάλληλος της τράπεζας να της λέει: «Δεν νομίζω ότι είναι καλά. Δεν φαίνεται καθόλου καλά».

Η Nunes από την άλλη συνέχιζε να μιλάει στον 68χρονο θείο της, ρωτώντας τον: «Θείε, ακούς;» και παράλληλα να προσπαθεί να τον κάνει να υπογράψει κρατώντας το στυλό στα χέρια του.

«Υπέγραψε εδώ και σταμάτα να μου προκαλείς πονοκέφαλο» ακούγεται να του λέει μετά.

Το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες!

in Rio de Janeiro Brazil a women (Érika de Souza Vieira Nunes) took the corpse of an elderly man into a bank to try to take out a loan of R$17,000 (USD $3,400), local Brazil media reported.

Suspicious bank employees filmed the incident and called the police.… pic.twitter.com/kzEzG6ORBP

— interessingworld (@xunitwd) April 17, 2024