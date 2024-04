Νεκρός για δύο ώρες ο ηλικιωμένος που τον πήγε η ανιψιά του στην τράπεζα να υπογράψει δάνειο - «Θείε, ακούς;»

Σοκ έχει προκαλέσει η απόπειρα απάτης της Erika de Souza Vieira Nunes από τη Βραζιλία, η οποία πήγε μαζί με τον… νεκρό θείο της σε υποκατάστημα τράπεζας προκειμένου να τον «βάλει» να υπογράψει για χορήγηση δανείου των 3.400 δολαρίων.

Τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από το εσωτερικό της τράπεζας, δείχνουν τη 42χρονη γυναίκα να κρατά ψηλά το κεφάλι του ηλικιωμένου, ο οποίος έχει ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή, και να προσπαθεί να τον κάνει να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα.

Μάλιστα, την ακούμε να του μιλά, λέγοντάς του πως πρέπει να υπογράψει, διαφορετικά δεν μπορούν να της δώσουν το δάνειο.

«Θείε, ακούς; Πρέπει να υπογράψεις [τη σύμβαση δανείου]. Αν δεν υπογράψεις, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν μπορώ να υπογράψω εγώ για σένα» λέει η Nunes.

«Υπόγραψε για να μη μου προκαλέσεις άλλον πονοκέφαλο, δεν αντέχω άλλο» προσθέτει.

NEW: Authorities believe the corpse of the man who was wheeled to a bank in Brazil died about 2 hours before the incident.

New security footage shows Erika de Souza pushing her ‘uncle’, 68-year-old Roberto Braga’s lifeless body through the mall.

De Souza is claiming that Braga… pic.twitter.com/zpXJ1lU9QW

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 17, 2024