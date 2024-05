Πέθανε ο ροκ σταρ Ignatius Jones των «Jimmy and the Boys»

Στα 67 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Αυστραλός ροκ σταρ Ignatius Jones, περισσότερο γνωστός ως frontman των «Jimmy and the Boys».

Ο Ignatius Jones πέθανε στο σπίτι του στις Φιλιππίνες, την Τρίτη, μετά από σύντομη ασθένεια, όπως έγινε γνωστό.

Ήταν η αδερφή του Monica που ανακοίνωσε τον θάνατό του με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη.

«Με απέραντη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ignatius Jones AM, μετά από σύντομη ασθένεια. Πέθανε ειρηνικά στις 21:30, χθες το βράδυ, στο Iloilo City, στις Φιλιππίνες.

Ο Iggy είχε τεράστια δημιουργική ενέργεια και πέρασε πάνω από 50 χρόνια συνεισφέροντας στις τέχνης, τόσο στην Αυστραλία όσο και διεθνώς. Ήταν ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες και σχεδιαστές εκδηλώσεων στον κόσμο.

Οι φίλοι και η οικογένειά του θα θυμούνται τον Iggy ως έναν ζωηρό τεχνίτη και έναν άνθρωπο της Αναγέννησης, με απίστευτα παθιασμένη γνώση της ιστορίας και των Τεχνών.

Η κοινότητα των Τεχνών στην Αυστραλία έχασε έναν πρωταθλητή και τα δείπνα θα είναι πλέον λιγότερο ενδιαφέροντα μετά τον θάνατό του» υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της.

Μια θέση στο top 10

Ο Ignatius Jones γεννήθηκε ως Juan Ignacio Rafaelo Lorenzo Trapaga y Esteban στη Μανίλα το 1957 και μετανάστευσε στην Αυστραλία με την οικογένειά του το 1963.

Πρωτοστάτησε στο shock rock και το new wave συγκρότημα Jimmy and the Boys, οι οποίοι ήταν ενεργοί από οτ 1976 έως το 1982 και έγιναν ένα από τα πιο δημοφιλή live acts στη χώρα.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε δύο στούντιο άλμπουμ, το Not Like Everybody Else και το Teddy Boys Picnic και σημείωσε το μοναδικό top 10 single το 1981 με το single του They Won’t Let My Girlfriend Talk to Me.