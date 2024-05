Πέθανε η σταρ του Grease Susan Buckner

Η Susan Buckner, περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της Patty Simcox στο επιτυχημένο μιούζικαλ Grease, πέθανε στα 72 της χρόνια.

«Η Susan πέθανε ειρηνικά στις 2 Μαΐου περιτριγυρισμένη από αγαπημένα πρόσωπα» επισήμανε η εκπρόσωπος της οικογένειας Melissa Berthier. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η επίσημη αιτία θανάτου.

Στην επιτυχημένη ταινία Grease του 1978 πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Τζον Τραβόλτα, Stockard Channing, και Olivia Newton-John.

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά να γίνουν δωρεές στον Τροπικό Βοτανικό Κήπο του Μαϊάμι προς τιμήν της Susan Buckner.

«Το φως που έφερνε σε κάθε δωμάτιο θα λείψει για πάντα» σημείωσε η κόρη της Susan Buckner, Samantha Mansfield.

«Ήταν μαγική και ήμουν πολύ τυχερή που την αποκαλούσα καλύτερή μου φίλη. Η Susan θα μείνει στη μνήμη για την καλοσύνη, τη γενναιοδωρία και την ακλόνητη δέσμευσή της να έχει θετικό αντίκτυπο στις ζωές των άλλων. Το πνεύμα της θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές καλλιτεχνών και θαυμαστών. Αναπαύσου εν ειρήνη Susan. Το ταλέντο, το πνεύμα και το μολυσματικό χαμόγελό σας θα ζουν για πάντα στις καρδιές μας» υπογράμμισε.

Από τα καλλιστεία, στην υποκριτική

Γεννημένη στις 28 Ιανουαρίου 1953, η Susan Buckner πρωταγωνίστησε και σε ταινίες όπως οι Deadly Blessing (1981) και The Brady Bunch Variety Hour (1976).

Είχε βρεθεί στο προσκήνιο καθώς κέρδισε τον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Ουάσιγκτον το 1971 προτού εκπροσωπήσει την πολιτεία σε εθνικό επίπεδο τον επόμενο χρόνο.

Μετά από αυτό πέρασε στη βιομηχανία του θεάματος και έγινε μια από τους The Golddiggers, μια αποκλειστική γυναικεία ομάδα τραγουδιού και χορού που εμφανίστηκε στο The Dean Martin Show.

Ήταν όμως με τον ρόλο της Patty στο Grease που η Susan Buckner έγινε αναγνωρίσιμη στο διεθνές κοινό.

Η Susan αργότερα εμφανίστηκε σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές συμπεριλαμβανομένων των The Love Boat, B.J and the Bear, The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries και συμπρωταγωνίστησε στη σειρά του ABC When the Whistle Blows.

Πρωταγωνίστησε στην ταινία τρόμου του Wes Craven Deadly Blessing με τη Sharon Stone και στο Police Academy 6: City Under Siege του 1989.

Η Susan Buckner απομακρύνθηκε από το Χόλιγουντ για να μεγαλώσει δύο παιδιά, ενώ παράλληλα σκηνοθετούσε παιδικό θέατρο σε ένα σχολείο και δίδασκε μαθήματα χορού.