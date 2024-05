Απίστευτη χασούρα για πρώην σύμβουλο του Φάρατζ - Έχασε 16 εκατ. λίρες παίζοντας πόκερ μέχρι τα ξημερώματα

Ένα εξωφρενικό ποσό ακόμα και για τον κόσμο του πόκερ, όπου τα πονταρίσματα είναι ιδιαίτερα υψηλά και υπάρχει ένας «χορός» εκατομμυρίων, έχασε ένας πρώην σύμβουλος του Νάιτζελ Φάρατζ, υπέρμαχου του Brexit και επικεφαλής του Κόμματος Ανεξαρτησίας Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP).

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Τζορτζ Κότρελ, πρώην κορυφαίος σύμβουλος του Φάρατζ, φέρεται να έχασε το απίστευτο ποσό των 16 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 18,7 εκατομμύρια ευρώ) σε ένα ιδιωτικό παιχνίδι πόκερ με ιδιαίτερα ψηλά πονταρίσματα στο Μαυροβούνιο την περασμένη εβδομάδα.

Ο τραπεζίτης, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας που έγινε επίσης γνωστός για τη σχέση του με τη νικήτρια του «I’m A Celebrity», Τζόρτζια Τοφόλο, πιστεύεται ότι έπαιζε εναντίον Κινέζων δισεκατομμυριούχων, διασημοτήτων του Χόλιγουντ και μερικών από τους καλύτερους παίκτες και αστέρες του πόκερ στον κόσμο, όταν έχασε το τεράστιο αυτό ποσό μέσα σε μία μόνο νύχτα.

Μάλιστα η φήμη ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν για «γερά πορτοφόλια» είχε βγει ήδη πριν από την αναμέτρηση, καθώς ένας Βρετανός παίκτης πόκερ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το παιχνίδι ήταν «πολύ μεγάλο για μένα», εξηγώντας ότι θα κόστιζε σχεδόν 160.000 λίρες μόνο και μόνο για να δει τα τρία πρώτα κοινά φύλλα που μοιράστηκαν, το λεγόμενο flop.

Ο 30χρονος Κότρελ, ο οποίος πέρασε οκτώ μήνες σε αμερικανική φυλακή για απάτη μετά τη σύλληψή του το 2016, λέγεται ότι εξακολουθούσε να «διασκεδάζει» τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης, όταν η τύχη του τελικά εξαντλήθηκε.

Το λεγόμενο Triton Poker Series, ένα τουρνουά με υψηλά πονταρίσματα για επίλεκτους παίκτες, διεξάγεται στο καζίνο πέντε αστέρων Maestral στη Μπούντβα, το οποίο παρακολουθούν χιλιάδες παίκτες μέσω live video streaming. Πηγές υποστηρίζουν ότι οι μεγάλες απώλειες του Κότρελ συνέβησαν σε μια ιδιωτική αίθουσα VIP.

Now this is a bad night out Losing 16m in just one night on casino poker tables, I’m in a mood losing a tenner. George Cottrell Nigel Farage fixer has well and truly come unstuck. pic.twitter.com/QaDeszvchA

«Παρά το γεγονός ότι ο Τζορτζ έχασε τόσα πολλά χρήματα, έδειχνε να διασκεδάζει και δεν απομακρύνθηκε από το τραπέζι μέχρι τις 7 το πρωί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε χάσει 20 εκατομμύρια δολάρια [15,7 εκατομμύρια λίρες]», είπε χαρακτηριστικά μία πηγή.

Πηγές λένε ότι η καταστροφική επίδοση του Κότρελ στο πόκερ είναι πιθανό να τον κάνει να θεωρηθεί ως η απόλυτη «φάλαινα», δηλαδή ένας εξαιρετικά πλούσιος παίκτης που μπορεί να θεωρηθεί ως «εύκολο χρήμα» για τους πιο έμπειρους παίκτες.

Ο Κότρελ, πρώην προσωπάρχης του Φάρατζ, μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε στο ιδιωτικό νησί Mustique στην Καραϊβική πριν φοιτήσει στο διάσημο οικοτροφείο Malvern College στο Γουόρστερσαϊρ.

@Nigel_Farage knows criminals well. His apprentice, George Cottrell, spent nearly a year in jail in the US, charged with money laundering. Here he is having brunch with Nigel and Tice. pic.twitter.com/Dwfi04o5gF

— R H (@R_LONDON_H) May 7, 2024