Formula 1: Δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε νίκη στην Ίμολα ο Φερστάπεν (pic)

Μετά την ισοφάριση του ρεκόρ του αείμνηστου Άιρτον Σένα χθες (18/5), με την όγδοη διαδοχική pole position, ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull αναδείχτηκε νικητής του γκραν πρι Εμίλια Ρομάνια της Ίμολα σήμερα (19/5).

O Oλλανδός -τρεις σερί φορές- παγκόσμιος πρωταθλητής επέστρεψε στις νίκες, μετά την απώλεια της πρώτης θέσης στο Μαϊάμι, όπου πρώτης είχε περάσει τη γραμμή του τερματισμού ο Βρετανός οδηγός της MacLaren, Λάντο Νόρις.

O τελευταίος, πάντως απείλησε τον Φερστάπεν και στην Ιταλία, αφού ανέβασε ρυθμό από τον 53ο γύρο και μετά για να χάσει την πρωτιά για 7 δέκατα του δευτερολέπτου. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari.

Ο Λεκλέρκ χάρισε στη Ferrari το πρώτο βάθρο της στην Ίμολα από το 2006, όταν το είχε πετύχει ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μίκαελ Σουμάχερ.

🏁 Max holds off Lando to the flag

🏆 Ferrari on the podium on home turf

📈 Lance marks 150 starts with points

Here’s the top ten from the #ImolaGP 👇#F1 pic.twitter.com/KZQDswSHcC

— Formula 1 (@F1) May 19, 2024