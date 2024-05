Bernard Hill: Ο θρυλικός καπετάνιος του «Τιτανικού» πέθανε σε ηλικία 79 ετών

Ο Bernard Hill, ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός από τους ρόλους του στον Τιτανικό και στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, πέθανε σε ηλικία 79 ετών.

Ο Hill υποδύθηκε τον Théoden, βασιλιά του Rohan, στην βραβευμένη με Όσκαρ τριλογία φαντασίας, και τον ρόλο του καπετάνιου Edward Smith στην τεράστια επιτυχία του James Cameron «Τιτανικός».

Την είδηση επιβεβαίωσε στο BBC ο ατζέντης του ηθοποιού Lou Coulson, ο οποίος δήλωσε ότι πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (5 Μαΐου).

Αναμένεται ανακοίνωση από την οικογένεια του Hill.

«Ήταν τιμή μου που τον γνώρισα»

Ο ηθοποιός ήταν επίσης γνωστός για τον ρόλο του ως Yosser Hughes στο πρωτοποριακό βρετανικό δράμα Boys from the Blackstuff του Alan Bleasdale.

Μεταξύ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: The Return of the King (2003) και του Τιτανικού (1997), ο Hill ήταν ο μοναδικός ηθοποιός στην ιστορία που έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες με 11 ή περισσότερα Όσκαρ.

Μετά από μικρούς ρόλους στο I, Claudius και στο Hard Labour του BBC, ο σημαντικός ρόλος του Hill ήρθε το 1979, υποδυόμενος έναν άνδρα της εργατικής τάξης του Scouse που ωθήθηκε στα άκρα από τη βαρβαρότητα του βρετανικού κράτους πρόνοιας στο The Black Stuff

Ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο Comic-Con του Λίβερπουλ αυτή την εβδομάδα, με την εκδήλωση να προβαίνει σε ανακοίνωση στο Twitter. «Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Bernard Hill. Μεγάλη απώλεια. Σκεφτόμαστε την οικογένειά του σε αυτές τις πολύ θλιβερές στιγμές και τους ευχόμαστε πολλή δύναμη», ανέφερε η ανάρτηση.

Η folk μουσικός Barbara Dickson μοιράστηκε επίσης την είδηση στο Twitter, γράφοντας: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Bernard Hill. Δουλέψαμε μαζί στο υπέροχο σόου των John, Paul, George, Ringo και Bert, Willy Russell 1974-1975.

«Ένας θαυμάσιος ηθοποιός. Ήταν τιμή μου που τον γνώρισα. RIP Benny x»

Η ατάκα «gizza job»

Γεννημένος στο Μπλάκλεϊ του Μάντσεστερ στις 17 Δεκεμβρίου 1944, ο Χιλ μεγάλωσε σε καθολική οικογένεια ανθρακωρύχων και σπούδασε στη σημερινή Σχολή Θεάτρου του Μάντσεστερ.

Μετά από μικρούς ρόλους στο I, Claudius και στο Hard Labour του BBC, ο σημαντικός ρόλος του Hill ήρθε το 1979, υποδυόμενος έναν άνδρα της εργατικής τάξης του Scouse που ωθήθηκε στα άκρα από τη βαρβαρότητα του βρετανικού κράτους πρόνοιας στο The Black Stuff. Τρία χρόνια αργότερα επανέλαβε το ρόλο του στη συνέχεια της σειράς Boys From the Black Stuff.

Η ατάκα του χαρακτήρα του, «gizza job», έγινε ευρέως γνωστή στο βρετανικό τηλεοπτικό κοινό.

Ακολούθησαν ρόλοι στον κινηματογράφο, μεταξύ των οποίων οι ταινίες Gandhi, Mountains of the Moon, Skallagrigg και Madagascar Skin (1995).

Τη δεκαετία του 1990, η παρουσία του Hill στο Χόλιγουντ συνέχισε να αυξάνεται, με σημαντικούς ρόλους σε ταινίες όπως το The Ghost and the Darkness, στο πλευρό των Val Vilmer και Michael Douglas.

*Με πληροφορίες από The Independent | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ο Bernard Hill και ο Isaiah Washington στο True Crime (1999)