Η επική ταινία «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον όταν κυκλοφόρησε το 1997 προκάλεσε έντονες συζητήσεις στους φανατικούς θαυμαστές της για το αν η ξύλινη σανίδα που έσωσε την Κέιτ Γουίνσελτ ως «Ρόουζ» στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και για τον συμπρωταγωνιστή της τον οποίο υποδύθηκε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Maybe the new owner can find out if Leo would’ve actually fit 🤔

The door was sold for $975,800CAD at The Treasures from Planet Hollywood auction, and this was the highest-selling item!

📸: singhal0389/Reddit, Paramount 20th Century Fox pic.twitter.com/92dlyv0mnC

— Virgin Radio Toronto (@VirginRadioTO) March 26, 2024