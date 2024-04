Μαθήματα εξ αποστάσεως στις Φιλιππίνες, γεμάτα πάρκα στη Μιανμάρ, προειδοποίηση για ακραίο καύσωνα στο Μπανγκλαντές: η νοτιοανατολική Ασία συνεχίζει σήμερα να πλήττεται από αφύσικα υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κατά τόπους ξεπερνούν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Οι αρχές των Φιλιππίνων ανακοίνωσαν σήμερα την αναστολή των διά ζώσης μαθημάτων σε όλα τα δημόσια σχολεία για δύο ημέρες, κυρίως λόγω της ζέστης.

«Λόγω των πιο πρόσφατων προβλέψεων για τον καύσωνα (…) και την ανακοίνωση για κήρυξη εθνικής απεργίας στα μέσα μεταφοράς, όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας θα πρέπει να στραφούν στην ασύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις 29 και 30 Απριλίου 2024», ανακοίνωσε στο Facebook το υπουργείο Παιδείας της χώρας.

Το μέτρο αφορά περισσότερα από 47.000 σχολεία.

Στο Μπανγκλαντές τα σχολεία άνοιξαν και πάλι σήμερα έπειτα από πολλές ημέρες που παρέμεναν κλειστά λόγω της αφόρητης ζέστης. Εκατομμύρια μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις τους, παρά την προειδοποίηση για καύσωνα.

#Bangladesh authorities on April 28 re-opened the schools that were closed earlier in the week due to severe #HeatWave, even though sweltering weather continued in the capital of Dhaka. pic.twitter.com/RWqEnnxSJK

— DD India (@DDIndialive) April 28, 2024