Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη βόρεια Ιαπωνία σήμερα, Παρασκευή. Όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε ανοιχτά της ακτής του νομού Μιγιάγκι.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 50 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία πρόσθεσε ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Οι Japan Times αναφέρουν ότι ο σεισμός, ο οποίος καταγράφηκε στο επίπεδο 5 (χαμηλό) της ιαπωνικής κλίμακας σεισμικής έντασης, έπληξε την περιοχή Τοχόκου, ωστόσο δεν υπήρχε κίνδυνος τσουνάμι.

Η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε στις 20:22 τοπική ώρα (14:22 ώρα Ελλάδος), αμέσως μετά την έκδοση έκτακτης προειδοποίησης για σεισμό στην περιοχή. Έγινε αισθητή στις πόλεις Τομέ, Οσάκι και Ισινομάκι της νομαρχίας Μιγιάγκι.

Ιαπωνία: Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί

Σύμφωνα με το ιαπωνικό μέσο, δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Η σιδηροδρομική γραμμή Τόχοκου – Σινκανσέν διακόπηκε μεταξύ των σταθμών Τόκιο και Σιν-Αομόρι μετά τον σεισμό, σύμφωνα με την JR East, ενώ το NHK ανέφερε ότι είχε διακοπεί η παροχή ρεύματος.

Ο σεισμός ήταν ο ισχυρότερος που έπληξε την περιοχή Τοχόκου από τον σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 20 Απριλίου, προκαλώντας συναγερμό για τσουνάμι και μια σπάνια ειδική προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο μεγάλων σεισμών.