Σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών έπληξε την περιοχή Σαμάρ των Φιλιππίνων τη Δευτέρα (04/05), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. (6,2 μίλια), ανέφερε το GFZ.

Η Φιλιππινέζικη υπηρεσία σεισμολογίας, Phivolcs, ανέφερε ότι ⁠αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί ⁠από τον σεισμό.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φέρεται να δείχνουν τη στιγμή που εκδηλώνεται ο σεισμός.