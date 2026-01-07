Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Η σεισμολογική υπηρεσία στις Φιλιππίνες εκτίμησε πως υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ζημιές και προεξόφλησε πως θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.
Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο 68 χιλιόμετρα ανατολικά από την Μπακουλίν, στις Φιλιππίνες, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).
Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (Phivolcs) εκτίμησε πως υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ζημιές και προεξόφλησε πως θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.
Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης στον Ειρηνικό (PTWC) ανέφερε πως δεν αναμένει να εκδηλωθεί τσουνάμι.
Δεν υπήρξαν αμέσως πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές.
«Δεν ήταν τόσο δυνατός, όμως κόσμος έσπευσε να βγει έξω», σημείωσε ο Τζόι Μονάτο, επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Χινατουάν, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ (νότια).
