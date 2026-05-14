Ρέθυμνο: Με 154 Γαλάζιες Σημαίες η Κρήτη έχει πρωτιά σε βραβευμένες ακτές 2026 – Δεύτερη στον κόσμο η Ελλάδα
Ελλάδα 14 Μαΐου 2026, 23:50

Στην Ελλάδα παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων με Γαλάζιες Σημαίες κάθε χρόνο. Ξεπερνούν τα 600

Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες σε Γαλάζιες Σημαίες. Στην Ελλάδα παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο. Ξεπερνούν τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η κρητική πρωτιά σε Γαλάζιες Σημαίες

Σε τοπικό επίπεδο, η Κρήτη με 154 βραβευμένες ακτές με Γαλάζιες Σημαίες, επιβεβαιώνει και το 2026 την κυρίαρχη θέση της στο πρόγραμμα. Διατηρεί ισχυρό περιβαλλοντικό και τουριστικό της αποτύπωμα σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι βραβεύσεις καλύπτουν το σύνολο του νησιού, από τα Χανιά και το Ρέθυμνο έως το Ηράκλειο και το Λασίθι.

Συγκεκριμένα:

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, συγκέντρωσε 41 Γαλάζιες Σημαίες ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, 24 είναι οι βραβευμένες ακτές.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έλαβε 37 Γαλάζιες Σημαίες ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου συγκέντρωσε συνολικά 52 βραβευμένες ακτές.

Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως με 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που κέρδισαν το διεθνές βραβείο ποιότητας Γαλάζια Σημαία 2026 βρίσκεται η Ελλάδα.

Οι Γαλάζιες Σημαίες ανά την Ελλάδα

Ωστόσο, όπου υπάρχει θάλασσα υπάρχει και Γαλάζια Σημαία.

Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 Γαλάζιες Σημαίες σε ακτές.

Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς περιβαλλοντικές διακρίσεις για οργανωμένες ακτές, με αυστηρά κριτήρια που αφορούν την ποιότητα των υδάτων, την ασφάλεια των λουόμενων, την καθαριότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Έλεγχος της ποιότητας των Νερών Κολύμβησης

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης παρακολουθείται κάθε χρόνο από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, μέσω δειγματοληψιών ελέγχου που γίνονται από διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) εργαστήρια.

Οι ακτές που έχουν βραβευθεί για τη συμμετοχή τους την προηγούμενη χρονιά στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες, ξεκινούν να ετοιμάζουν την ακτή τους στις αρχές του Ιουνίου. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα, αφού ετοιμάσουν την ακτή τους, να παραλάβουν και αναρτήσουν τη Γαλάζια Σημαία έως την 1η Ιουλίου. Δεν μπορούν όμως να την αναρτήσουν εάν δεν έχουν και τα αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων των υδάτων για την ακτή τους.

Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Η κυβέρνηση καταργεί τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
Ελλάδα 14.05.26

Εν μέσω σκανδάλων η κυβέρνηση φέρνει από την πίσω πόρτα κατάργηση του ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών και στο βάθος ιδιωτικοποίηση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Φύλλια Πολίτη
Άνω Πατήσια: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την ηλικιωμένη – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 14.05.26

«Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε», περιγράφει μάρτυρας που είδε το τροχαίο στα Άνω Πατήσια

Περιστέρι: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα 6 παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα τρώγλη – «Ήταν ανατριχιαστική κατάσταση»
Ελλάδα 14.05.26

Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα - Στο νοσοκομείο παραμένουν τα παιδιά που βρέθηκαν στο Περιστέρι υποσιτισμένα και δεν πήγαιναν σχολείο

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ – Το κόλπο με 19.610 εικονικές φυσικοθεραπείας
Ελλάδα 14.05.26

Συνελήφθη γνωστός φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά και δύο ορθοπεδικοί ιατροί - Σύμφωνα με την Αστυνομία η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ

Κρήτη: Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της 28χρονης που την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύζυγός της
Ελλάδα 14.05.26

Ο σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κρίθηκε χθες προφυλακιστέος - Επιμένει ότι ο σοβαρότατος τραυματισμός της γυναίκας του, ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Αρνείται πως την χτύπησε και την παρέσυρε με το βανάκι του.

Άνω Λιόσια: Επίθεση με πέτρες και ξύλα σε ομάδα ΔΙΑΣ που καταδίωκε ύποπτο ΙΧ – Δάγκωσαν αστυνομικό
Ελλάδα 14.05.26

Όταν το αστυνομικοί έφτασαν κοντά σε οικισμό Ρομά στα Άνω Λιόσια περίπου 80 άτομα τους επιτέθηκαν με συνέπεια να τραυματιστεί ένας αστυνομικός από πέτρες και δαγκωματιές

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Νέα πραγματικότητα 15.05.26

Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Πρόστιμο 15.05.26

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Θερμό επεισόδιο 15.05.26

Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
On Field 14.05.26

Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Αεροπορικό δυστύχημα 14.05.26

Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Ονειρικές τοιχογραφίες 14.05.26

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.

Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Τι προτείνουν 14.05.26

Τρεις είναι οι ομάδες που παρακολουθούνται. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου μεταδόθηκε πρώτη φορά ο χανταϊός.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια το 2026
Κόσμος 14.05.26

Σε αλλαγή στάσης και δόγματος προχωρούν οι ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας το οποίο είχε σχεδόν εκμηδενιστεί ως μοχλός πίεσης προς τον ΟΗΕ.

Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26 Upd: 23:06

«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Κόσμος 14.05.26

Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

