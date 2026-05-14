Ρέθυμνο: Με 154 Γαλάζιες Σημαίες η Κρήτη έχει πρωτιά σε βραβευμένες ακτές 2026 – Δεύτερη στον κόσμο η Ελλάδα

Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες σε Γαλάζιες Σημαίες. Στην Ελλάδα παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο. Ξεπερνούν τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η κρητική πρωτιά σε Γαλάζιες Σημαίες

Σε τοπικό επίπεδο, η Κρήτη με 154 βραβευμένες ακτές με Γαλάζιες Σημαίες, επιβεβαιώνει και το 2026 την κυρίαρχη θέση της στο πρόγραμμα. Διατηρεί ισχυρό περιβαλλοντικό και τουριστικό της αποτύπωμα σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι βραβεύσεις καλύπτουν το σύνολο του νησιού, από τα Χανιά και το Ρέθυμνο έως το Ηράκλειο και το Λασίθι.

Συγκεκριμένα:

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, συγκέντρωσε 41 Γαλάζιες Σημαίες ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, 24 είναι οι βραβευμένες ακτές.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έλαβε 37 Γαλάζιες Σημαίες ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου συγκέντρωσε συνολικά 52 βραβευμένες ακτές.

Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως με 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που κέρδισαν το διεθνές βραβείο ποιότητας Γαλάζια Σημαία 2026 βρίσκεται η Ελλάδα.

Οι Γαλάζιες Σημαίες ανά την Ελλάδα

Ωστόσο, όπου υπάρχει θάλασσα υπάρχει και Γαλάζια Σημαία.

Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 Γαλάζιες Σημαίες σε ακτές.

Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς περιβαλλοντικές διακρίσεις για οργανωμένες ακτές, με αυστηρά κριτήρια που αφορούν την ποιότητα των υδάτων, την ασφάλεια των λουόμενων, την καθαριότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Έλεγχος της ποιότητας των Νερών Κολύμβησης

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης παρακολουθείται κάθε χρόνο από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, μέσω δειγματοληψιών ελέγχου που γίνονται από διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) εργαστήρια.

Οι ακτές που έχουν βραβευθεί για τη συμμετοχή τους την προηγούμενη χρονιά στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες, ξεκινούν να ετοιμάζουν την ακτή τους στις αρχές του Ιουνίου. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα, αφού ετοιμάσουν την ακτή τους, να παραλάβουν και αναρτήσουν τη Γαλάζια Σημαία έως την 1η Ιουλίου. Δεν μπορούν όμως να την αναρτήσουν εάν δεν έχουν και τα αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων των υδάτων για την ακτή τους.