Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 23:12

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.

Οι αιγυπτιακές αρχές παρουσίασαν την Πέμπτη δύο αναστηλωμένους αρχαίους τάφους στη Δυτική Όχθη του Λούξορ, οι οποίοι χρονολογούνται από την εποχή του Νέου Βασιλείου και απεικονίζουν σκηνές της καθημερινής ζωής και ταφικών τελετουργιών.

Αρχαίες αιγυπτιακές τοιχογραφίες κοσμούν τον πρόσφατα αναστηλωμένο τοίχο του τάφου, στο εσωτερικό του αρχαίου τάφου «Αμενχοτέπ Ραμπούια» (TT416), 14 Μαΐου 2026. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Οι τάφοι ανήκουν στον Ραμπούγια και στον γιο του Σαμούτ, από την 18η Δυναστεία, την πρώτη από τις δυναστείες του Νέου Βασιλείου. Ο Ραμπούγια και ο Σαμούτ υπηρετούσαν ως φύλακες της θεότητας Αμούν, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, το οποίο επικαλείται το Reuters.

«Σήμερα εγκαινιάζουμε δύο πολύ σημαντικούς τάφους που ανακαλύφθηκαν τυχαία το 2015», δήλωσε ο Χισάμ Ελ-Λέιθι, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Αρχαίες αιγυπτιακές τοιχογραφίες κοσμούν τον πρόσφατα ανακαινισμένο τοίχο του τάφου, στο εσωτερικό του αρχαίου τάφου «Σαμούτ» (TT417) που ανακαινίστηκε πρόσφατα, στη νεκρόπολη Ελ-Χόχα, στη δυτική όχθη του Νείλου στο Λούξορ, στις 14 Μαΐου 2026. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Οι τάφοι διαθέτουν εξαιρετικά αναστηλωμένες τοιχογραφίες

Οι τάφοι περιέχουν σκηνές δραστηριοτήτων όπως η γεωργία, η συγκομιδή, η χειροτεχνία, η αρτοποιία, η αγγειοπλαστική και η οινοποιία.

Ένας επισκέπτης φωτογραφίζει το εσωτερικό του πρόσφατα αναστηλωμένου αρχαίου τάφου «Amenhotep Rabuia» (TT416) στη νεκρόπολη Ελ-Χόχα, στη δυτική όχθη του Νείλου στο Λούξορ, ο οποίος περιέχει σκηνές που απεικονίζουν την καθημερινή ζωή, τις ταφικές πρακτικές και τη θρησκευτική εικονογραφία της αρχαίας Αιγύπτου, στην Αίγυπτο, στις 14 Μαΐου 2026. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Η δυτική όχθη του Νείλου στο Λούξορ φιλοξενεί την Κοιλάδα των Βασιλέων, όπου οι Φαραώ και οι ευγενείς του Νέου Βασιλείου θάβονταν σε τάφους λαξευμένους στο βράχο.

Μεταξύ των πολλών Φαραώ του Νέου Βασιλείου που θάφτηκαν εκεί ήταν ο Τουταγχαμών – γνωστός στο ευρύ κοινό ως Βασιλιάς Τουτ – του οποίου ο τάφος του 14ου αιώνα π.Χ. και όλο το περιεχόμενό του ανακαλύφθηκαν το 1922.

Αρχαίες αιγυπτιακές τοιχογραφίες κοσμούν τον πρόσφατα ανακαινισμένο τοίχο του τάφου, στο εσωτερικό του αρχαίου τάφου «Amenhotep Rabuia» (TT416) που ανακαινίστηκε πρόσφατα, στη νεκρόπολη El-Khokha στη δυτική όχθη του Νείλου στο Λούξορ, 14 Μαΐου 2026. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Αεροπορικό δυστύχημα 14.05.26

Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Τρεις είναι οι ομάδες που παρακολουθούνται. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου μεταδόθηκε πρώτη φορά ο χανταϊός.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια το 2026
Σε αλλαγή στάσης και δόγματος προχωρούν οι ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας το οποίο είχε σχεδόν εκμηδενιστεί ως μοχλός πίεσης προς τον ΟΗΕ.

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Απορρίφθηκε το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς για λόγους υγείας
Ο Μλάντιτς εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον ρόλο που διαδραμάτισε στον πόλεμο της Βοσνίας και την Σφαγή της Σρεμπρένιτσα η οποία αργότερα επιβεβαιώθηκε ως «γενοκτονία»

«Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων
Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υπέβαλε αγωγή κατά της δημοφιλούς τηλεοπτικής πλατφόρμας. Υποστηρίζει ότι το Netflix «δημιούργησε σιωπηλά ένα πρόγραμμα επιτήρησης συμπεριφοράς εκπληκτικής κλίμακας».

Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Αμερικανός δικαστής έθεσε σε αναστολή τις αμερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε, καθώς έκρινε ότι η ελευθερία του λόγου έχει προτεραιότητα.

Ο Αλ Ζαΐντι ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός του Ιράκ – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
Ο Αλί Αλ Ζαΐντι διαδέχθηκε τον Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι στον πρωθυπουργικό θώκο του Ιράκ, μετά από πολλά χρόνια υπηρεσιακού πρωθυπουργού και προβλήματα που συσσωρεύονταν

Κλιμακώνεται η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία – Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ κινούνται
Βαθαίνει η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία και η κρίση ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα, καθώς οι αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ προχωρούν σε κινήσεις που μπορεί να τον αποσταθεροποιήσουν περισσότερο.

Ο Νετανιάχου μηνύει τους New York Times – Ισχυρίζεται ότι εξισώνουν τους Ισραηλινούς στρατιώτες με τη Χαμάς
Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ άρθρο των New York Times, αναφορικά με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μηνύει την εφημερίδα και τον αρθρογράφο της.

Τραμπ – Σι: Τακτική ανακωχή στο Πεκίνο με φόντο την Ταϊβάν και τον παγκόσμιο έλεγχο των σπάνιων γαιών
Από την ενεργειακή ασφάλεια του Ορμούζ μέχρι τον έλεγχο των κρίσιμων ορυκτών, η σύνοδος Τραμπ-Σι επανασχεδιάζει τις ισορροπίες των δύο υπερδυνάμεων σε μια προσπάθεια αποφυγής της ολοκληρωτικής ρήξης.

Η Κούβα ξέμεινε από ντίζελ και μαζούτ – Η Αβάνα ζητά από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό
Διαμαρτυρίες ξέσπασαν τη νύχτα στην Κούβα, καθώς τα μπλακ-άουτ στη χώρα διαρκούν έω2 22 ώρες την ημέρα, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Αβάνα αρνείται τη βοήθειά τους.

Τραμπ και Σι συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ – Συνάντηση στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβρη
Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - «Εξαφανίστηκαν» οι αναφορές στην Ταϊβάν στην ανακοίνωση των ΗΠΑ για τη συνάντηση

