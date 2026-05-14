Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.
Οι αιγυπτιακές αρχές παρουσίασαν την Πέμπτη δύο αναστηλωμένους αρχαίους τάφους στη Δυτική Όχθη του Λούξορ, οι οποίοι χρονολογούνται από την εποχή του Νέου Βασιλείου και απεικονίζουν σκηνές της καθημερινής ζωής και ταφικών τελετουργιών.
Οι τάφοι ανήκουν στον Ραμπούγια και στον γιο του Σαμούτ, από την 18η Δυναστεία, την πρώτη από τις δυναστείες του Νέου Βασιλείου. Ο Ραμπούγια και ο Σαμούτ υπηρετούσαν ως φύλακες της θεότητας Αμούν, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, το οποίο επικαλείται το Reuters.
«Σήμερα εγκαινιάζουμε δύο πολύ σημαντικούς τάφους που ανακαλύφθηκαν τυχαία το 2015», δήλωσε ο Χισάμ Ελ-Λέιθι, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.
Οι τάφοι διαθέτουν εξαιρετικά αναστηλωμένες τοιχογραφίες
Οι τάφοι περιέχουν σκηνές δραστηριοτήτων όπως η γεωργία, η συγκομιδή, η χειροτεχνία, η αρτοποιία, η αγγειοπλαστική και η οινοποιία.
Η δυτική όχθη του Νείλου στο Λούξορ φιλοξενεί την Κοιλάδα των Βασιλέων, όπου οι Φαραώ και οι ευγενείς του Νέου Βασιλείου θάβονταν σε τάφους λαξευμένους στο βράχο.
Μεταξύ των πολλών Φαραώ του Νέου Βασιλείου που θάφτηκαν εκεί ήταν ο Τουταγχαμών – γνωστός στο ευρύ κοινό ως Βασιλιάς Τουτ – του οποίου ο τάφος του 14ου αιώνα π.Χ. και όλο το περιεχόμενό του ανακαλύφθηκαν το 1922.
