Η Τεχεράνη επιτρέπει την διέλευση κινεζικών πλοίων από το Ορμούζ

Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινεζικά πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μετά από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της θαλάσσιας οδού, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars την Πέμπτη, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή.

Η αναφορά του Fars ήρθε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, συμφώνησε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτό για την ελεύθερη ροή ενέργειας.

Η πηγή ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων Fars ότι η κίνηση αυτή ακολούθησε αιτήματα του υπουργού Εξωτερικών της Κίνας και του πρέσβη της Κίνας στο Ιράν, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να διευκολύνει τη διέλευση ορισμένων κινεζικών πλοίων, σύμφωνα με τη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών.

Η κρίση στο Ορμούζ έχει χειροτερεύσει μετά τον διπλό αποκλεισμό από Ιράν και ΗΠΑ

Μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, ο οποίος ξεκίνησε λίγες ημέρες μετά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου, έχει παρατείνει την κρίση στη θαλάσσια οδό, μέσω της οποίας διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Δεν ήταν αμέσως σαφές κατά πόσο η κίνηση αυτή άλλαξε την κατάσταση επί τόπου, δεδομένου ότι το Ιράν είχε ήδη δηλώσει κατά τη διάρκεια του πολέμου ότι τα ουδέτερα πλοία, ιδίως εκείνα που συνδέονται με την Κίνα, μπορούσαν να διέρχονται από το Στενό, εφόσον συντονίζονταν με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, ένα κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού περάσε από τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, αφού παρέμεινε ακινητοποιημένο στον Κόλπο για περισσότερο από δύο μήνες λόγω της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.