Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12 Μαΐου 2026, 21:52

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πολυεθνική αποστολή ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ, προωθούν Βρετανία και Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι στόχος θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Η Ελλάδα στην πρώτη τηλεδιάσκεψη ΥΠΑΜ για τα Στενά του Ορμούζ

Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας των κρατών της πολυεθνικής πρωτοβουλίας για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, η οποία περιλαμβάνει περί τις 90 χώρες, συμμετείχαν την Τρίτη οι 50 περίπου από αυτές, συμπροήδρευσαν ο Βρετανός ΥΠΑΜ, Τζον Χίλι και η Γαλλίδα ομόλογος του, Κατρίν Βοτρίν.

Στον κατάλογο των χωρών συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, την οποία εκπροσώπησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή, με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν στο in ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη Βρετανία, η οποία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στέλνει στην περιοχή το πολεμικό πλοίο HMS Dragon, η κίνηση αυτή δεν σημαίνει άμεση εμπλοκή, αλλά αποσκοπεί στο να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις στρατιωτικών

Η συνάντηση της Τρίτης ακολούθησε τις στρατιωτικές διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα στις 22 και 23 Απριλίου στο Μόνιμο Διακλαδικό Στρατηγείο, στο Νόρθγουντ του βόρειου Λονδίνου και κατά τις οποίες στρατιωτικοί από δεκάδες χώρες επεξεργάστηκαν πιθανά επιχειρησιακά σενάρια για το άνοιγμα και την ασφάλεια της θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις Χίλι, η Βρετανία ηγείται αυτής της πολυεθνικής αμυντικής προσπάθειας επειδή η ασφάλεια του εμπορίου, της ενέργειας και της οικονομίας επηρεάζει άμεσα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Τονίζοντας ότι «στόχος είναι η μετατροπή της διπλωματικής συμφωνίας σε πρακτικά στρατιωτικά σχέδια, ώστε οι χώρες που συμμετέχουν να είναι έτοιμες να δράσουν όταν χρειαστεί».

Η προειδοποίηση του Ιράν

Της πρωτοβουλίας προηγήθηκε προειδοποίηση του Ιράν προς Λονδίνο και Παρίσι να μην στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Όπως είπε μάλιστα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρουσία ξένων πολεμικών πλοίων – είτε βρετανικών, γαλλικών ή άλλων – θα αντιμετωπιστεί με «άμεση και αποφασιστική απάντηση».

Διεμήνυσε δε ότι μόνο το Ιράν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

«Υπενθυμίζουμε ότι σε καιρό πολέμου ή ειρήνης, μόνο η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια των Στενών και δεν θα επιτρέψει καμία ξένη ανάμειξη», ανέφερε σε ανάρτηση του στο X ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών.

Η διάσκεψη σε επίπεδο κορυφής

Να σημειωθεί ότι της τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Άμυνας, στην οποία το παρών έδωσε ο Νίκος Δένδιας προηγήθηκε η τηλεδιάσκεψη σε επίπεδο ηγετών στις 17 Απριλίου, όπου η Ελλάδα επίσης συμμετείχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και στην οποία συμπροέδρευσαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ακόμα και αν η εν λόγω πρωτοβουλία επιμένει πως η αποστολή θα γίνει όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, αυτό δεν είναι αρκετό για να εξαλείψει τις όποιες ανησυχίες εκφράζονται.

Οι δηλώσεις Δένδια για ενδεχόμενη συμμετοχή της Ελλάδας

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη του στο πλαίσιο του DEFEA Conference 2026, στις 5 Μαΐου, ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε μία τέτοια αποστολή είχε απαντήσει πως «πρέπει να υπάρξουν πολύ σαφώς καθορισμένες προδιαγραφές και βέβαια, να υπάρξει και η κατά την εσωτερική έννομη τάξη διαδικασία. Χρειάζεται απόφαση του ΚΥΣΕΑ, χρειάζεται βούληση της Κυβέρνησης, χρειάζεται πιθανότατα και διαβούλευση με το σύνολο του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο, νομίζω, καταλαβαίνει πόσο τεράστια σημασία έχει για την Ελλάδα η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

Έδειχνε ωστόσο πως η Ελλάδα είναι θετικά διακείμενη για μία τέτοια σημμετοχή, θέτοντας το ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. «Για την Ελλάδα, μια μεγάλη ναυτική δύναμη, είναι σημαντικότατο, δεν είναι απλώς σημαντικό, είναι κομμάτι του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Ξέρετε ότι για την Ελλάδα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαν το «ιερό ευαγγέλιο»» τόνιζε ο Δένδιας.

Η χώρα έχει δυνατότητα και υποχρέωση

Ενώ την ίδια στιγμή σημείωνε ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα, αλλά και «θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα πλοία μας και κυρίως, και πάνω από όλα, να προστατεύσουμε τα πληρώματα των πλοίων μας, τις ανθρώπινες ζωές, άρα, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες, σαφώς καθορισμένες μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και φίλους μας, μαζί με τους Αμερικανούς συμμάχους μας».

Εφόσον πάντα όπως τόνισε «έχει σαφώς δημιουργηθεί πλαίσιο επιχείρησης. Δεν ζούμε πια στην εποχή από «γιουρούσια»».

Το μήνυμα Λέτα από την Αθήνα: Δεν πρέπει να χάσουμε το momentum

Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»
Οι χρήστες των social media έχουν εκστασιαστεί με το act του Akyla από τη σκηνή της Eurovision, με έναν να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της άφησε σημείωμα στους γονείς της μέσα στο σακίδιο που είχε μαζί της - Στο διαμέρισμα της φίλης της που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή βρέθηκε το προσωπικό της ημερολόγιο

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού
Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου

Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης
Στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε μια και καλή ότι η επιστροφή του γίνεται με όρους επαναφοράς στην εξουσία και όχι απλής συμμετοχής στα αντιπολιτευτικά δρώμενα.

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς
Τελικά έχουμε brain drain ή brain regain; Ο καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης αποκωδικοποιεί τις στατιστικές και αποδομεί με τεκμηριωμένα στοιχεία τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.

Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία
Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της
Ο Γκαρσία σόκαρε την ΑΕΛ Novibet στο 90+5′ και ουσιαστικά την έστειλε στη Super League 2, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο φινάλε – Εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του ο Παναιτωλικός

Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν
Η αποστολή Aspides, επισήμανε η Κάγια Κάλας, «ήδη συμβάλλει ζωτικά στην προστασία των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα». Αλλά, είπε, «οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν στα Στενά» του Ορμούζ, στο τέλος του πολέμου

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη
O Λιονέλ Μέσι αγόρασε τις ιστορικές γκαλερί «Via Wagner» - Το ακίνητο των 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο Turó Park παρέμενε εγκαταλελειμμένο από το 1993 και προορίζεται πλέον για την αγορά ενοικίασης.

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν
Η Τεχεράνη έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

