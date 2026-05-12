Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας

Πολυεθνική αποστολή ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ, προωθούν Βρετανία και Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι στόχος θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Η Ελλάδα στην πρώτη τηλεδιάσκεψη ΥΠΑΜ για τα Στενά του Ορμούζ

Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας των κρατών της πολυεθνικής πρωτοβουλίας για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, η οποία περιλαμβάνει περί τις 90 χώρες, συμμετείχαν την Τρίτη οι 50 περίπου από αυτές, συμπροήδρευσαν ο Βρετανός ΥΠΑΜ, Τζον Χίλι και η Γαλλίδα ομόλογος του, Κατρίν Βοτρίν.

Στον κατάλογο των χωρών συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, την οποία εκπροσώπησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Συμμετείχα σήμερα στην πρώτη Τηλεδιάσκεψη (VTC) σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας, των κρατών της πολυεθνικής πρωτοβουλίας για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. pic.twitter.com/DLBk9w5eqO — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 12, 2026

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή, με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν στο in ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη Βρετανία, η οποία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στέλνει στην περιοχή το πολεμικό πλοίο HMS Dragon, η κίνηση αυτή δεν σημαίνει άμεση εμπλοκή, αλλά αποσκοπεί στο να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις στρατιωτικών

Η συνάντηση της Τρίτης ακολούθησε τις στρατιωτικές διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα στις 22 και 23 Απριλίου στο Μόνιμο Διακλαδικό Στρατηγείο, στο Νόρθγουντ του βόρειου Λονδίνου και κατά τις οποίες στρατιωτικοί από δεκάδες χώρες επεξεργάστηκαν πιθανά επιχειρησιακά σενάρια για το άνοιγμα και την ασφάλεια της θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις Χίλι, η Βρετανία ηγείται αυτής της πολυεθνικής αμυντικής προσπάθειας επειδή η ασφάλεια του εμπορίου, της ενέργειας και της οικονομίας επηρεάζει άμεσα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Τονίζοντας ότι «στόχος είναι η μετατροπή της διπλωματικής συμφωνίας σε πρακτικά στρατιωτικά σχέδια, ώστε οι χώρες που συμμετέχουν να είναι έτοιμες να δράσουν όταν χρειαστεί».

Η προειδοποίηση του Ιράν

Της πρωτοβουλίας προηγήθηκε προειδοποίηση του Ιράν προς Λονδίνο και Παρίσι να μην στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Όπως είπε μάλιστα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρουσία ξένων πολεμικών πλοίων – είτε βρετανικών, γαλλικών ή άλλων – θα αντιμετωπιστεί με «άμεση και αποφασιστική απάντηση».

Διεμήνυσε δε ότι μόνο το Ιράν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

«Υπενθυμίζουμε ότι σε καιρό πολέμου ή ειρήνης, μόνο η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια των Στενών και δεν θα επιτρέψει καμία ξένη ανάμειξη», ανέφερε σε ανάρτηση του στο X ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών.

Η διάσκεψη σε επίπεδο κορυφής

Να σημειωθεί ότι της τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Άμυνας, στην οποία το παρών έδωσε ο Νίκος Δένδιας προηγήθηκε η τηλεδιάσκεψη σε επίπεδο ηγετών στις 17 Απριλίου, όπου η Ελλάδα επίσης συμμετείχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και στην οποία συμπροέδρευσαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ακόμα και αν η εν λόγω πρωτοβουλία επιμένει πως η αποστολή θα γίνει όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, αυτό δεν είναι αρκετό για να εξαλείψει τις όποιες ανησυχίες εκφράζονται.

Οι δηλώσεις Δένδια για ενδεχόμενη συμμετοχή της Ελλάδας

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη του στο πλαίσιο του DEFEA Conference 2026, στις 5 Μαΐου, ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε μία τέτοια αποστολή είχε απαντήσει πως «πρέπει να υπάρξουν πολύ σαφώς καθορισμένες προδιαγραφές και βέβαια, να υπάρξει και η κατά την εσωτερική έννομη τάξη διαδικασία. Χρειάζεται απόφαση του ΚΥΣΕΑ, χρειάζεται βούληση της Κυβέρνησης, χρειάζεται πιθανότατα και διαβούλευση με το σύνολο του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο, νομίζω, καταλαβαίνει πόσο τεράστια σημασία έχει για την Ελλάδα η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

Έδειχνε ωστόσο πως η Ελλάδα είναι θετικά διακείμενη για μία τέτοια σημμετοχή, θέτοντας το ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. «Για την Ελλάδα, μια μεγάλη ναυτική δύναμη, είναι σημαντικότατο, δεν είναι απλώς σημαντικό, είναι κομμάτι του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Ξέρετε ότι για την Ελλάδα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαν το «ιερό ευαγγέλιο»» τόνιζε ο Δένδιας.

Η χώρα έχει δυνατότητα και υποχρέωση

Ενώ την ίδια στιγμή σημείωνε ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα, αλλά και «θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα πλοία μας και κυρίως, και πάνω από όλα, να προστατεύσουμε τα πληρώματα των πλοίων μας, τις ανθρώπινες ζωές, άρα, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες, σαφώς καθορισμένες μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και φίλους μας, μαζί με τους Αμερικανούς συμμάχους μας».

Εφόσον πάντα όπως τόνισε «έχει σαφώς δημιουργηθεί πλαίσιο επιχείρησης. Δεν ζούμε πια στην εποχή από «γιουρούσια»».