«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας
«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας.
«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» τόνισε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον ΥΠΑΜ του Ηνωμένου Βασιλειου Τζον Χίλι.
Οι δύο πολιτικοί συζήτησαν εκτενώς – όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας – για τον πόλεμο στο Ιράν αλλά και τι προκλήσεις ασφαλείας στην ανατολική μεσόγειο και την Κύπρο.
«Είχα την ευκαιρία να ενημε4ώσω για το τι έχουμε κάνει εμείς για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις υπηρεσίες ασφάλειας που παρέχουμε στη Βουλγαρία.
Πέραν αυτού, συζητήσαμε για τη διμερή μας συνεργασία, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της αμυντικής καινοτομίας και νέων τεχνολογιών».
Η Βρετανία, ανέφερε ο κ. Δένδιας, έχει ένα μεγάλο παρελθόν καινοτομίας.
«Συμφωνήσαμε να παραμείνουμε σε στενή επαφή ώστε να μπορέσουμε να συζητάμε διαρκώς. Αντιμετωπίζουμε την πρόκληση των ναυτιλιακών οδών επικοινωνίας . «Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας.
