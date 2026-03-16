Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Δένδιας: Δημιουργούμε θόλο προστασίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών
Πολιτική Γραμματεία 16 Μαρτίου 2026, 12:55

Δένδιας: Δημιουργούμε θόλο προστασίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε πως «το αγαθό της ασφάλειας, το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως, σε αυτή τη φάση, το πιο απαραίτητο από ποτέ»

Στα εξοπλιστικά προγράμματα που εισάγονται για γνωμοδότηση στην ειδική διαρκή επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων της Βουλής αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δήλωση από τη Μεγάλη Βρετανία όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

«Δημιουργούμε επιτέλους ένα θόλο προστασίας της ελληνικής επικράτειας με πολλαπλά επίπεδα αντιμετώπισης όλων των σύγχρονων απειλών. Των αεροσκαφών, των drones, αλλά και των πυραύλων και των βαλλιστικών πυραύλων. Και επίσης, στην παραγωγή αυτών των συστημάτων θα συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25%», τόνισε.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «στον κατάλογο των προγραμμάτων που εισάγονται εμπεριέχεται η δημιουργία των υποδομών για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας. Τα F-35 δεν είναι απλά αεροπλάνα. Είναι πλατφόρμες, που εισάγουν την αεροπορία μας σε μια νέα εποχή».

Τέλος, επισήμανε πως «το αγαθό της ασφάλειας, το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως, σε αυτή τη φάση, το πιο απαραίτητο από ποτέ».

Όσα ανέφερε ο Νίκος Δένδιας:

«Εισάγεται σήμερα για γνωμοδότηση στην ειδική διαρκή επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων της Βουλής, μια σειρά από εξόχως σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα. Βεβαίως, όλα αυτά τα προγράμματα εμπεριέχονται στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αμυντικών εξοπλισμών που αποτελεί ένα τμήμα της ‘Ατζέντας 2030’.

Περιλαμβάνει, πρώτα και κύρια, την τεράστια αναβάθμιση της αεράμυνας της πατρίδας μας, με τη δημιουργία του πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης των από αέρος απειλών. Αποτελεί αυτό ένα σημαντικό πυρήνα της ‘Ασπίδας του Αχιλλέα’, δηλαδή του νέου προγράμματος αποτροπής. Νομίζω ότι η αναγκαιότητα αυτής της αντιμετώπισης απεδείχθη απολύτως στο πεδίο των συγκρούσεων.

Δημιουργούμε επιτέλους ένα θόλο προστασίας της ελληνικής επικράτειας με πολλαπλά επίπεδα αντιμετώπισης όλων των σύγχρονων απειλών. Των αεροσκαφών, των drones, αλλά και των πυραύλων και των βαλλιστικών πυραύλων. Και επίσης, στην παραγωγή αυτών των συστημάτων θα συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Επίσης, στον κατάλογο των προγραμμάτων που εισάγονται εμπεριέχεται η δημιουργία των υποδομών για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας. Τα F-35 δεν είναι απλά αεροπλάνα. Είναι πλατφόρμες, που εισάγουν την αεροπορία μας σε μια νέα εποχή.

Εμπεριέχεται επίσης η αναβάθμιση των F-16 50, των περίπου 40 F-16 50 σε επίπεδο Viper, ώστε η χώρα να αποκτήσει πάνω από 100 F-16 Viper. Επίσης, τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ, στον οποίον θα συμμετάσχουν βεβαίως ελληνικά ναυπηγεία. Και μια σειρά από προγράμματα υποστήριξης αεροσκαφών, Follow-on Support, μεταξύ των οποίων και των αεροσκαφών μας, των μεταγωγικών των C-27.

Θα ‘θελα εδώ να υπογραμμίσω ότι πλέον οι συμβάσεις συντήρησης, οι συμβάσεις Follow-on Support, αντιμετωπίζονται ως εξοπλιστικά προγράμματα. Με όλες τις εγγυήσεις διαφάνειας που αυτό σημαίνει και την ενημέρωση της Βουλής. Θυμίζω ότι αυτό δεν ήταν πάντα η αντιμετώπιση. Πολλές φορές στο παρελθόν τα Follow-on Support αντιμετωπίζονταν σαν μέσα από τις λειτουργικές δαπάνες, με καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας.

Δυστυχώς, εξαιτίας της ανάγκης να βρεθώ σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να πραγματοποιήσω την επίσκεψη που αναβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της επίσκεψης του προέδρου Μακρόν, στην Κύπρο και στη Σούδα, δεν θα έχω τη δυνατότητα να εισηγηθώ εγώ ο ίδιος τα προγράμματα αυτά στην Βουλή των Ελλήνων. Είμαι βέβαιος ότι ο Υφυπουργός, ο κύριος Δαβάκης, θα κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Άλλωστε η αρχηγοί των επιτελείων θα είναι εκεί για να εξηγήσουν οτιδήποτε οι βουλευτές θελήσουν, ώστε να υπάρχει μια σφαιρική αντίληψη.

Όμως, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι αυτά τα προγράμματα δείχνουν πόσο έγκαιρα είχαμε διαβάσει τη νέα πραγματικότητα. Είχαμε προβεί σε μια εναγώνια ανάγνωση του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας. Και η πραγματοποίησή τους θα οδηγήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή. Σε μια εποχή που θα είναι οι ισχυρότερες στην ιστορία της πατρίδας μας. Και το αγαθό της ασφάλειας, το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως, σε αυτή τη φάση, το πιο απαραίτητο από ποτέ».

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο - Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο», λέει ο Γεραπετρίτης

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Σύνταξη
Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα

Η νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, το δίλημμα «υποτέλεια ή ισχυρή εξωτερική πολιτική», βάση και στελέχη τον πιέζουν για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΣΥΡΙΖΑ: Οι επόμενες κινήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Όλα ανοιχτά 15.03.26

Οι επόμενες κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA προκαλούν κραδασμούς στην κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ να εξετάζει κινήσεις που μπορεί να γίνουν και στο επίπεδο της διαδικασίας στη Βουλή, αλλά και συνολικά σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών - Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης

Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

Σύνταξη
Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε όταν εξέφρασε την αλλαγή – Υπάρχει το μεγάλο αίτημα για μια διαφορετική Ελλάδα
Συνέδριο 15.03.26

Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε όταν εξέφρασε την αλλαγή – Υπάρχει το μεγάλο αίτημα για μια διαφορετική Ελλάδα

«Μέσα από τη σύνθεση και μέσα από τον διάλογο, παρουσιάζουμε ξανά το αίτημα του ελληνικού λαού για μια μεγάλη, νέα αλλαγή», τόνισε μετά την ψήφο του του για την εκλογή συνέδρων για το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ για την υψηλή συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές – Παρατείνεται η διαδικασία
Για το συνέδριο 15.03.26

Ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ για την υψηλή συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές – Παρατείνεται η διαδικασία

Όπως επισημαίνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, αναμένεται έως το τέλος των εσωκομματικών εκλογών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, να έχουν ψηφίσει πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος.

Σύνταξη
Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ελλάδα 15.03.26

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
Μύδροι 15.03.26

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο

«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πυρά 15.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά
Πολιτική 15.03.26

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πυρηνικής ενέργειας μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Σύνταξη
Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Ο πρώην υπουργός Θάνος Πλεύρης έπεσε θύμα του Predator τον Μάιο του 2021 - Προανήγγειλε «ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης» να προβεί σε ενέργειες, σχολιάζοντας τις αποκαλυπτικές δηλώσεις Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

Σύνταξη
Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο

Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;
Α΄ Γυναικείος Ρόλος 16.03.26

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του
Ελλάδα 16.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
Αυτοδιοίκηση 16.03.26

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών

Χάρης Δούκας: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο».

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο - Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο», λέει ο Γεραπετρίτης

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Σύνταξη
O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
«Αμερικανική αίρεση» 16.03.26

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται

Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα

Η νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, το δίλημμα «υποτέλεια ή ισχυρή εξωτερική πολιτική», βάση και στελέχη τον πιέζουν για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Διστακτική και η Βρετανία 16.03.26

«Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Κάγια Κάλας 16.03.26

Οι υπουργοί της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

