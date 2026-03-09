Δένδιας: Μεγάλη ευκαιρία με καθαρό μήνυμα η παρουσία Μακρόν σε Ελλάδα και Κύπρο

Ως μία μεγάλη ευκαιρία χαρακτήρισε την παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν, στην Κυπριακή Δημοκρατία και το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος τον υποδέχθηκε στη Σούδα προκειμένου ο Γάλλος πρόεδρος να μεταβεί στη συνέχεια στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.

Υποδέχθηκα στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη #Σούδα τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν @EmmanuelMacron, ο οποίος κατά την επιστροφή του από την Κύπρο θέλησε να επισκεφτεί το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης. Η παρουσία του Προέδρου Μακρόν σήμερα… pic.twitter.com/BSGBOqzpQP — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 9, 2026

«Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σήμερα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, η παρουσία – και στην Κύπρο και στην Ελλάδα – του Προέδρου Μακρόν, με ένα καθαρό μήνυμα. Νομίζω ότι ακούσαμε όλοι τις δηλώσεις του και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία. Δήλωσε ξεκάθαρα τη θέση του και την τοποθέτηση της Γαλλικής Δημοκρατίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Όπως είπε «ήταν μια εξαιρετική ημέρα και μπορούμε να προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας με τη Γαλλία. Ήδη είμαστε προς το τέλος των συζητήσεων για την ανανέωση της στρατηγικής μας σχέσης, την υπογραφή παράτασης της συμφωνίας. Νομίζω, καταλήγοντας, ότι ήταν μια ευτυχής ημέρα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τις κοινές του δηλώσεις με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη ανέφερε πως «όταν κάποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη»

Ο Δένδιας στους Patriot

Ο Δένδιας κατά την παραμονή του στη Σούδα επισκέφθηκε το αναπτυγμένο σύστημα Patriot στην περιοχή των Χανίων, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε επίσης για τα μέτρα αεράμυνας που έχουν ληφθεί στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας.