Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Κύπρο.

Και οι τρεις επέμειναν στη σημασία της ενότητας και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ενώ σημείωσαν ότι δεν έχουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο.

Ο γάλλος πρόεδρος μάλιστα αναφερόμενος στην επιτυχημένη όπως είπε επιχείρηση «Ασπίδες» έκανε λόγο για μία νέα αμυντική αποστολή με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών κρατών που θα διασφαλίζει τη συνοδεία τάνκερ και εμπορικών πλοίων προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στις οικονομίες των χωρών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μεριά του τόνισε την ανάγκη περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στην επιχείρηση «Ασπίδες», ενώ πρόσθεσε πως οι γεωστρατηγικές αναταράξεις μπορούν να δημιουργήσουν ασύμετρες απειλές τις οποίες η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει ενιαία. Ως ασύμμετρη απειλή χαρακτήρισε για την αύξηση των προσφυγικών ροών.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αφού ευχαρίστησε τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την παρουσία τους στην Κύπρο και την αποστολή δυνάμεων, σημείωσε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν την Ευρώπη και ξεκαθάρισε ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στρατιωτικά στη σύγκρουση.

