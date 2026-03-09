newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 12:19
H Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα κατεχόμενα
Κύπρος: Αποστολή αλά «Ασπίδες» για συνοδεία τάνκερ προανήγγειλε ο Μακρόν – Τι είπαν Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης
Διπλωματία 09 Μαρτίου 2026, 14:36

Κύπρος: Αποστολή αλά «Ασπίδες» για συνοδεία τάνκερ προανήγγειλε ο Μακρόν – Τι είπαν Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης

Μετά τη συνάντησή τους στην Πάφο, οι τρεις ηγέτες προχωρούν σε κοινές δηλώσεις στον Τύπο

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Κύπρο.

Και οι τρεις επέμειναν στη σημασία της ενότητας και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ενώ σημείωσαν ότι δεν έχουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο.

Ο γάλλος πρόεδρος μάλιστα αναφερόμενος στην επιτυχημένη όπως είπε επιχείρηση «Ασπίδες» έκανε λόγο για μία νέα αμυντική αποστολή με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών κρατών που θα διασφαλίζει τη συνοδεία τάνκερ και εμπορικών πλοίων προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στις οικονομίες των χωρών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μεριά του τόνισε την ανάγκη περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στην επιχείρηση «Ασπίδες», ενώ πρόσθεσε πως οι γεωστρατηγικές αναταράξεις μπορούν να δημιουργήσουν ασύμετρες απειλές τις οποίες η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει ενιαία. Ως ασύμμετρη απειλή χαρακτήρισε για την αύξηση των προσφυγικών ροών.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αφού ευχαρίστησε τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την παρουσία τους στην Κύπρο και την αποστολή δυνάμεων, σημείωσε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν την Ευρώπη και ξεκαθάρισε ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στρατιωτικά στη σύγκρουση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Έρχεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής

Καύσιμα: Έρχεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής

Κόσμος
Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Τουρκία – Εκρήξεις ακούγονται στο Κατάρ

Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Τουρκία – Εκρήξεις ακούγονται στο Κατάρ

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν φέρνει το τέλος της αυταπάτης
Πολιτική 08.03.26

Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν φέρνει το τέλος της αυταπάτης

Κανείς δεν μπορεί να δηλώσει βέβαιος για τις ευρύτερες συνέπειες του πολέμου με το Ιράν, ούτε και αν θα είναι πιο «βολικό» το καθεστώς που θα κληθεί να αναλάβει μία τέτοια χώρα εάν επικρατήσει χάος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων
Μέση Ανατολή 07.03.26

Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων

Την πρώτη Σύνοδο του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου - Ελλάδας, χαιρέτησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα ξεχωριστή συγκυρία»

Σύνταξη
Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
Πολιτική 06.03.26

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα να στρέφει το βλέμμα στην γεωπολιτική συγκυρία με αιχμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Ρatriot και F-16 με στόχο την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας
InShorts 06.03.26

Δένδιας: Ρatriot και F-16 με στόχο την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

Ο κ. Δένδιας είπε ότι μεταφέρεται εντός των επόμενων ωρών, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας

Σύνταξη
Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη
Διπλωματία 05.03.26

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

«Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο
Πολιτική 05.03.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο

Ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, λέει η Τουρκία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα

Ο Δένδιας υπογράμμισε πως η παρουσία και των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είναι για να προστατευθεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται και στην ελληνική επικράτεια.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους
Πολιτική 03.03.26

Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους

«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

Σύνταξη
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα
Κόσμος 09.03.26

Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα

Αυτός είναι ο δεύτερος πύραυλος που η Τουρκία λέει ότι εκτοξεύτηκε προς το έδαφός της από το Ιράν, ενώ το Σάββατο είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Σύνταξη
Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
Ψήφισμα ευρωκοινοβουλίου 09.03.26

Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η ειδική επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση - HOUS special committee, καταθέτει ψήφισμα για την προσιτή στέγη, βασισμένο σε εκτενή έρευνα. Αρνητικός πρωταγωνιστής η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στο μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακτιβισμός 09.03.26

«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στο μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα
Οικονομία 09.03.26

Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα

Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα μέτρα στα καύσιμα – Πρώτη παρέμβαση με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους – Αντιδρά η αγορά

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» – Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της
Not a Nepo Baby 09.03.26

«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» - Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της

Δεν έχει σημασία ότι δεν έχει αποκομίσει κέρδη από το 2017. Η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney ξέρει πώς να μετατρέψει μια επίδειξη σε μια ξεχωριστή στιγμή τόσο για την ίδια όσο και για τους καλεσμένους της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Θηβαίων θα συνεισφέρουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ που απαιτείται για την αποπεράτωση του Σχολείου «Ελλάς – Θήβα».

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν και γιατί η επιλογή του δεν προμηνύει καλά νέα για την ειρήνη

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φαινεται να είναι επιλογή συνέχειας της εξουσίας στο Ιράν - Μια φιγούρα με επιρροή στα παρασκήνια της εξουσίας που αποτελεί μυστήριο ακόμη και εντός του Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό
Βίντεο 09.03.26

Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό

Μια άγνωστη και δραματική ιστορία από την προσωπική ζωή του Βασίλη Λογοθετίδη αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας, περιγράφοντας το σκάνδαλο που συγκλόνισε την εποχή όταν η σύζυγος του ηθοποιού ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και αποφάσισαν να πέσουν μαζί από γκρεμό

Σύνταξη
Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κατηγορείται ότι παραβίασε τους κανονισμούς που απαγορεύουν σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να προωθούν ή να διαφημίζουν εταιρείες στοιχημάτων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν όλες ίδιες. Ξεκινούν νωρίς, με βιασύνη, με reminders στο κινητό, με σκέψεις που τρέχουν πριν ακόμη φτάσουμε στη δουλειά. Μια καθημερινότητα που μοιράζονται πολλές γυναίκες που ισορροπούν ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ
Euroleague 09.03.26

Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ

«Ντόμινο» εξελίξεων στην υπόθεση Μπλόσομγκεϊμ, με ιταλικό δημοσίευμα να βάζει… βόμβα εμπλέκοντας τον Παναθηναϊκό σε σενάρια για τον παίκτη που ακούγεται και για τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες
Κόσμος 09.03.26

Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες

Τα γυμνάσια με την ονομασία Cold Response, επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία

Σύνταξη
