Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»
Στην ανάρτηση ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε και ένα βίντεο με την επίσκεψη του στην αεροπορική βάση στην Πάφο μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Με ανάρτηση στο Χ στα ελληνικά ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για τη στήριξη της Κύπρου από τη Γαλλία. «Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους», έγραψε στα ελληνικά ο Γάλλος πρόεδρος.
Και πρόσθεσε: «Αναπτύξαμε στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral. Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη συνολική αμυντική διάταξη είναι ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο. Πριν επιστρέψω στο Παρίσι, θα μεταβώ εκεί για ενημέρωση επί της κατάστασης».
Στην ανάρτηση δημοσίευσε και ένα βίντεο με την επίσκεψη του στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε… pic.twitter.com/hlGhKVSR89
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026
«Η Γαλλία εκφράζει την αλληλεγγύη της στους φίλους και συμμάχους της»
Σε δεύτερη ανάρτηση ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται σε βίντεο να μιλάει με στρατιωτικούς στην αεροπορική βάση.
«Δεν θέλαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά έχουμε την ευθύνη να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τους συμπατριώτες μας, να προστατεύσουμε τις οικονομίες μας και να αποφύγουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή», έγραψε, πάλιστα στα ελληνικά, ο Εμανουέλ Μακρόν.
«Μαζί με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εργαζόμαστε για την ασφάλεια γύρω από την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία εκφράζει την αλληλεγγύη της στους φίλους και συμμάχους της στην περιοχή που γίνονται στόχος πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.
Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, τις οικονομίες μας και να αποτρέψουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.
Μαζί με τον Πρόεδρο της… pic.twitter.com/ofgNb4zp2E
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026
