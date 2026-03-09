Χριστοδουλίδης για τα F-16 στα κατεχόμενα: «Ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη»

Την κίνηση της Τουρκίας να στείλει F16 στην κατεχόμενη Κύπρο, σχολίασε σήμερα Δευτέρα ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μεταξύ άλλων ο Κύπριος πρόεδρος ανέφερε «ό,τι κι αν πράξει η Τουρκία, δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο».

Ολόκληρη η δήλωση Χριστοδουλίδη

«Είναι προφανές σε όλους ότι αυτή η απόφαση της τουρκικής Κυβέρνησης είναι μία αντίδραση στο μήνυμα που έστειλε η Ευρώπη, που έστειλαν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια και της ΕΕ, είναι ευθύνη και της ΕΕ», είπε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, κληθείς, να σχολιάσει την ανάπτυξη τουρκικών F16 στα κατεχόμενα.

«Ό,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο – και να θυμίσω ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός κατοχικού στρατού και εξοπλισμού στις κατεχόμενες περιοχές -η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο», σημείωσε όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ.