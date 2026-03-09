Χριστοδουλίδης για τα F-16 στα κατεχόμενα: «Ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη»
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σχολίασε την αποστολή έξι τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και συστημάτων αεράμυνας στα Κατεχόμενα
- Στους δρόμους οι Κουβανοί πολίτες μετά τα πολύωρα μπλακάουτ – Ζητούν ρεύμα και τρόφιμα
- Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι
- «Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο» - Αλί Ανσάρι για τις επιπτώσεις από την επίθεση στο Ιράν
- Οργή για τη δολοφονία 4 Παλαιστινίων από ισραηλινούς εποίκους
Την κίνηση της Τουρκίας να στείλει F16 στην κατεχόμενη Κύπρο, σχολίασε σήμερα Δευτέρα ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.
Μεταξύ άλλων ο Κύπριος πρόεδρος ανέφερε «ό,τι κι αν πράξει η Τουρκία, δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο».
Ολόκληρη η δήλωση Χριστοδουλίδη
«Είναι προφανές σε όλους ότι αυτή η απόφαση της τουρκικής Κυβέρνησης είναι μία αντίδραση στο μήνυμα που έστειλε η Ευρώπη, που έστειλαν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια και της ΕΕ, είναι ευθύνη και της ΕΕ», είπε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, κληθείς, να σχολιάσει την ανάπτυξη τουρκικών F16 στα κατεχόμενα.
«Ό,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο – και να θυμίσω ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός κατοχικού στρατού και εξοπλισμού στις κατεχόμενες περιοχές -η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο», σημείωσε όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ.
- Χριστοδουλίδης για τα F-16 στα κατεχόμενα: «Ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη»
- Κραν Μοντανά: Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά – Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
- Η γη της ελιάς: Τραγικές εξελίξεις
- Μεγάλη Εικόνα: Το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή
- ΑΑΔΕ: Εκπνέει η προθεσμία για διορθώσεις στο ΟΣΔΕ
- Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»
- Έπος: Τερματοφύλακας έδιωξε και έστειλε την μπάλα σε μπαλκόνι σπιτιού! (vid)
- «Έχω παιδιά»: Νέο επεισόδιο απόψε στις 20:50
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις