Κύπρος: Από τον Λίβανο εκτοξεύτηκαν τα drones προς τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian ο Κωνσταντίνος Κόμπος επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την προέλευση των drones προς το Ακρωτήρι της Κύπρου
Στην αποκάλυψη ότι τα drones με τα εκρηκτικά που κατευθύνθηκαν τις προηγούμενες μέρες προς τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Κωνσταντίνος Κόμπος.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian ο Κωνσταντίνος Κόμπος επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την προέλευση των drones προς το Ακρωτήρι της Κύπρου. «Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι πρέπει να κοιτάμε προς το λιβανέζικο μέτωπο», ήταν τα λόγια του.
«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα από την ευρύτερη κατεύθυνση των βορειοανατολικών περιοχών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί… πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα συστήματα που υπάρχουν καλύπτουν όλες τις πιθανότητες απειλής», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Να σημειωθεί ότι Κύπριοι αξιωματούχοι, τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι οι βρετανικές βάσεις και όχι Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν ο στόχος ύστερα από την έναρξη της επίθεσης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
Από εκεί και πέρα συνολικά 950 άτομα έχουν επαναπατριστεί στην Κύπρο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά την άφιξη το βράδυ του Σαββάτου της έκτης ναυλωμένης πτήσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Όπως αναφέρει το Υπουργείο, οι επιβάτες είναι στην πλειονότητά τους Κύπριοι πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μεταξύ των επαναπατρισθέντων περιλαμβάνονται επίσης μόνιμοι κάτοικοι, καθώς και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή το Υπουργείο σημειώνει ότι, μέσω των Διπλωματικών Αποστολών του, θα συνεχίσει την παροχή προξενικής αρωγής προς τους Κύπριους πολίτες που έχουν επηρεαστεί και βρίσκονται σε χώρες της περιοχής, καθώς και πέραν αυτής, με στόχο την επιστροφή τους στο νησί.
- Κύπρος: Από τον Λίβανο εκτοξεύτηκαν τα drones προς τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι
- Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Σλούκα, εκτός 12άδας με Ηρακλή οι Φαρίντ και Οσμάν
- Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα – Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά
- Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία
- Ολομέλεια Δικηγόρων: Αντίθετη με τις καταχρηστικές συμπεριφορές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – funds
- H μυστική ρήτρα στο συμβόλαιο του Μέσι και ο μισθός στην Ίντερ Μαϊάμι
- Απίστευτη γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας
- «Θέλω να είμαι μια κόλαση με ρόδες, ή νεκρή» – Οι ριψοκίνδυνες γυναίκες που άλλαξαν τη δημοσιογραφία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις