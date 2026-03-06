Κύπρος: Tα ελικόπτερα Wildcat έφτασαν στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου

Στην Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου βρίσκονται από την Παρασκευή το απόγευμα τα δύο ελικόπτερα Wildcat, με σκοπό την εκτέλεση αποστολών κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δίκτυο των βρετανικών βάσεων, η ανάπτυξη των ελικοπτέρων στην Κύπρο για την εξουδετέρωση ιρανικών drones είναι μια ασυνήθιστη αποστολή για τα Wildcats, ωστόσο βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων τους, όπως δήλωσε ο διοικητής Andrew Henderson.

Όπως ανέφερε, το Wildcat, ένα από τα καλύτερα ελικόπτερα θαλάσσιας επίθεσης στον κόσμο, μπορεί να μεταφέρει 20 πυραύλους πολλαπλών χρήσεων Martlet, οι οποίοι καθοδηγούνται με λέιζερ και διαθέτουν δυνατότητα κατεύθυνσης από το πιλοτήριο για την καταστροφή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

