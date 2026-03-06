Κύπρος: Tα ελικόπτερα Wildcat έφτασαν στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου
Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη των Wilcats στη βάση του Ακρωτηρίου.
Στην Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου βρίσκονται από την Παρασκευή το απόγευμα τα δύο ελικόπτερα Wildcat, με σκοπό την εκτέλεση αποστολών κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δίκτυο των βρετανικών βάσεων, η ανάπτυξη των ελικοπτέρων στην Κύπρο για την εξουδετέρωση ιρανικών drones είναι μια ασυνήθιστη αποστολή για τα Wildcats, ωστόσο βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων τους, όπως δήλωσε ο διοικητής Andrew Henderson.
Όπως ανέφερε, το Wildcat, ένα από τα καλύτερα ελικόπτερα θαλάσσιας επίθεσης στον κόσμο, μπορεί να μεταφέρει 20 πυραύλους πολλαπλών χρήσεων Martlet, οι οποίοι καθοδηγούνται με λέιζερ και διαθέτουν δυνατότητα κατεύθυνσης από το πιλοτήριο για την καταστροφή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Εικόνες:
🚨 PICTURED: Wildcat helicopters with counter-drone abilities have just arrived at RAF Akrotiri pic.twitter.com/JWN3p8QA8A
— Politics UK (@PolitlcsUK) March 6, 2026
