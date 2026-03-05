Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.
Τα νοσοκομεία δηλώνουν έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο που διαθέτουν για περιπτώσεις πολέμου, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.
Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, ο Πάμπος Χαριλάου ανέφερε ότι έχουν καταρτιστεί σχέδια για την αντιμετώπιση τόσο εσωτερικών κρίσεων –όπως πυρκαγιά ή πλημμύρα– όσο και εξωτερικών συμβάντων. Όπως σημείωσε, για ενδεχόμενο πολέμου υπάρχει ειδικό απόρρητο σχέδιο, το οποίο αξιολογείται και αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε τα νοσοκομεία να μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες καταστάσεις.
«Όσον αφορά πόλεμο υπάρχει ειδικό απόρρητο σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί και αξιολογείται και αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την συμβολή των νοσοκομείων μας σε τέτοιου είδους συμβάντα».
Ερωτηθείς γιατί είναι απόρρητο το σχέδιο, δηλώνει ότι δεν βγαίνει προς τα έξω και για αυτό είναι ενημερωμένοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Εξηγεί επίσης ότι στις πρόνοιες είναι καθορισμένο και ποιοι θα παραμείνουν στα νοσοκομεία και ποιοι θα πάνε εφεδρεία ή στην Πολιτική Άμυνα.
«Υπάρχει ο μηχανισμός, έχει δημιουργηθεί εδώ και καιρό, σε περίπτωση που θα έχουμε το οποιοδήποτε μήνυμα, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση».
Ανέφερε ότι έγινε σύσκεψη για επαναξιολόγηση της ενδοεπικοινωνίας, δηλαδή για το πως γίνεται η ενημέρωση του προσωπικού και ποιος μηχανισμός ενεργοποιείται.
Διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν διαδικασίες εκκένωσης, που θα στηθεί ένα νέο νοσοκομείο και τι ακριβώς θα γίνει σε μια έκτακτη περίπτωση. Επισημαίνει επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έγινε μια μεγάλη προσπάθεια επαναξιολόγησης των σχεδίων.
