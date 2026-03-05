Η Βρετανία στέλνει ελικόπτερα Wildcat στην Κύπρο – «Ναι» στις ΗΠΑ για χρήση των βάσεων για αμυντικές αποστολές

Η Βρετανία στέλνει τέσσερα επιπλέον μαχητικά Typhoon στο Κατάρ, καθώς και ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες αντιμετώπισης drones στην Κύπρο, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Πρόσθεσε ότι έχει επιτραπεί στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βρετανικά αεροδρόμια για την εκτέλεση αμυντικών αποστολών, ενώ το πολεμικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχουν ήδη επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο με εμπορικές πτήσεις, είπε, ενώ άλλες επτά πτήσεις αναμένεται να φτάσουν στη χώρα σήμερα.

Η πρώτη ναυλωμένη πτήση από το Ομάν απογειώθηκε «πριν από λίγα λεπτά», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: πρόκειται για μια τεράστια επιχείρηση. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυτού του είδους, πολλές φορές μεγαλύτερη από την εκκένωση από το Αφγανιστάν. Δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε μία νύχτα, αλλά δεν θα σταματήσουμε μέχρι οι άνθρωποί μας να είναι ασφαλείς».

Πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για «αμυντικές αποστολές»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επανέλαβε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πάρει μέρος στην εκστρατεία των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά «θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας».

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι το Λονδίνο έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να επιχειρούν από βρετανικές βάσεις για «συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό», στοχεύοντας ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων και αποθήκες που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον προσωπικού του Ηνωμένου Βασιλείου και συμμάχων.

«Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι ανησυχούν πολύ για τους συγγενείς και τους φίλους τους που έχουν εμπλακεί σε αυτό (σ.σ. τον πόλεμο), για τις επιπτώσεις στη ζωή και την οικονομία μας, καθώς και για την πιθανότητα ακόμη μεγαλύτερης κλιμάκωσης», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας ότι θέλει να καθησυχάσει το βρετανικό κοινό σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η προσοχή του επικεντρώνεται στο να προσφέρει μια ψύχραιμη και ισορροπημένη ηγεσία και ότι η Βρετανία πρέπει να έχει τη δύναμη να παραμείνει πιστή στις αρχές της, ανεξάρτητα από τις πιέσεις που ασκούνται για να πράξει διαφορετικά.

«Ο καλύτερος δρόμος για το καθεστώς και τον κόσμο είναι μια λύση με διαπραγματεύσεις με το Ιράν, στο πλαίσιο της οποίας θα εγκαταλείψουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες», είπε ο Στάρμερ σχετικά με το πώς θα τερματιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.