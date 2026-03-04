Κύπρος: Ηχούν σειρήνες τώρα στο Ακρωτήρι – Μήνυμα στους κατοίκους για απειλή σε εξέλιξη

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 11 το βράδυ στην Κύπρο όταν ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι όπου βρίσκεται η βάση της Μεγάλης Βρετανίας.

Την ίδια ώρα εστάλη μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους,

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης το μήνυμα ανέφερε τα εξής:

«There is an ongoing security threat. Please remain indoors and stay in place until further official notice. Move away from windows and take cover behind or beneath substantial, solid furniture. Please await further instructions»

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα οι σειρήνες στην περιοχή σταμάτησαν να ηχούν ενώ στις 11.13 με νέο μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα ενημερώθηκαν οι κάτοικοι ότι έληξε ο συναγρμός.