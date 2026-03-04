Η Κύπρος βρίσκεται σε επιφυλακή καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι καταιγιστικές. Οι δύο ελληνικές φρεγάτες, «Κίμων» και «Ψαρά», έφτασαν στο νησί όπου ήδη βρίσκονται τέσσερα F-16.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε χθες τη σημασία της παρουσίας των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο από τη Λευκωσία όπου βρίσκεται:

«Εχω πει επανειλημμένα ότι για την Ελλάδα, για την ελληνική κοινωνία, για το έθνος, η Κύπρος δεν κείται μακράν. Και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η Κύπρος κείται πλησίον», ανέφερε και συμπλήρωσε ότι «είμαστε πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, δίπλα στη νήσο της Κύπρου, δίπλα σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Δεν υφίσταται κίνδυνος για τη Σούδα

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο της συνέντευξης που έδωσε στο Ράνια Τζίμα για την ενότητα interviews του in, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στις ανησυχίες που εκφράζονται για τη βάση της Σούδας.

«Δεν υφίσταται κίνδυνος αυτήν τη στιγμή, όμως είμαστε υποχρεωμένοι και είναι το ορθό να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα και να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση», δήλωσε.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι τίθενται δύο ζητήματα που δείχνουν ότι πιθανότατα δεν υπάρχει κίνδυνος για τη Σούδα. Το ένα ζήτημα, είπε, είναι το επιχειρησιακό.

Κατά πόσον οι βαλλιστικοί πύραυλοι που διαθέτει αυτή τη στιγμή το Ιράν έχουν διαμέτρημα τέτοιο ώστε να μπορεί να φτάσει έως τη Σούδα; Η απάντηση σε αυτό είναι πολύ τεχνική. Δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ ένας βαλλιστικός πύραυλος τέτοιου βεληνεκούς για να μπορούμε να γνωρίζουμε.

Όσον αφορά την πολιτική διάσταση ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή είναι ένας στόχος (σ.σ. η Σούδα), ο οποίος δεν είναι καθόλου μέσα στον σχεδιασμό των Ιρανών, απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε. Βεβαίως, να επισημάνουμε το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας. Είναι το βασικό πρωτόκολλο κάθε φορά που έχουμε μια σύρραξη».