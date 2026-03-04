newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κύπρος: Στο νησί οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 08:44

Κύπρος: Στο νησί οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά

Η Κύπρος υποδέχτηκε σήμερα το πρωί τις δύο ελληνικές φρεγάτες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Spotlight

Η Κύπρος βρίσκεται σε επιφυλακή καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι καταιγιστικές. Οι δύο ελληνικές φρεγάτες, «Κίμων» και «Ψαρά», έφτασαν στο νησί όπου ήδη βρίσκονται τέσσερα F-16.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε χθες τη σημασία της παρουσίας των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο από τη Λευκωσία όπου βρίσκεται:

«Εχω πει επανειλημμένα ότι για την Ελλάδα, για την ελληνική κοινωνία, για το έθνος, η Κύπρος δεν κείται μακράν. Και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η Κύπρος κείται πλησίον», ανέφερε και συμπλήρωσε ότι «είμαστε πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, δίπλα στη νήσο της Κύπρου, δίπλα σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Δεν υφίσταται κίνδυνος για τη Σούδα

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο της συνέντευξης που έδωσε στο Ράνια Τζίμα για την ενότητα interviews του in, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στις ανησυχίες που εκφράζονται για τη βάση της Σούδας.

«Δεν υφίσταται κίνδυνος αυτήν τη στιγμή, όμως είμαστε υποχρεωμένοι και είναι το ορθό να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα και να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση», δήλωσε.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι τίθενται δύο ζητήματα που δείχνουν ότι πιθανότατα δεν υπάρχει κίνδυνος για τη Σούδα. Το ένα ζήτημα, είπε, είναι το επιχειρησιακό.

Κατά πόσον οι βαλλιστικοί πύραυλοι που διαθέτει αυτή τη στιγμή το Ιράν έχουν διαμέτρημα τέτοιο ώστε να μπορεί να φτάσει έως τη Σούδα; Η απάντηση σε αυτό είναι πολύ τεχνική. Δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ ένας βαλλιστικός πύραυλος τέτοιου βεληνεκούς για να μπορούμε να γνωρίζουμε.

Όσον αφορά την πολιτική διάσταση ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή είναι ένας στόχος (σ.σ. η Σούδα), ο οποίος δεν είναι καθόλου μέσα στον σχεδιασμό των Ιρανών, απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε. Βεβαίως, να επισημάνουμε το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας. Είναι το βασικό πρωτόκολλο κάθε φορά που έχουμε μια σύρραξη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί «πόνταρε» στην ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί «πόνταρε» στην ΕΥΔΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Κόσμος
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: «Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

«Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ναυτικού του Ιράν έκανε σήμερα ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης

Σύνταξη
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Έφτασαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες
Κόσμος 04.03.26 Upd: 07:38

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Έφτασαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες

Το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα, χτυπώντας το Ισραήλ και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή - Ο Τραμπ απειλεί εχθρούς και συμμάχους ενώ οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ
Κόσμος 04.03.26

Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί

Σύνταξη
Λίβανος: Πολλοί νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Διαταγή απομάκρυνσης κατοίκων σε 16 χωριά
Και σε ξενοδοχείο 04.03.26 Upd: 05:40

Πολύνεκροι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενώ εξαπέλυσε φονικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις νότια της Βηρυτού.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση «όλα τα μέρη» να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου απευθύνει ο Μαρκ Κάρνι
Καναδάς 04.03.26

Την τήρηση του διεθνούς δικαίου από «όλα τα μέρη» ζητά ο Μαρκ Κάρνι

Εκκληση προς «όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις», απευθύνει από την Αυστραλία ο Μαρκ Κάρνι.

Σύνταξη
Ιράν: Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το εάν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το διεθνές δίκαιο

Δεν είναι βέβαιος ο Μερτς ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που αποφάσισαν να ισοπεδώσουν από κοινού το Ιράν, με βάση τις περιγραφές του γερμανού καγκελάριου.

Σύνταξη
Ιράν: Ανησυχεί για την επόμενη μέρα ο Μερτς – Δεν υπάρχει διατυπωμένη στρατηγική
Χωρίς στρατηγική 04.03.26

Ανησυχεί ο Μερτς για την επόμενη μέρα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» του Ιράν, επισημαίνει ο Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την ανησυχία του για την «επόμενη μέρα».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνει ο ΟΗΕ
ΟΗΕ 04.03.26

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα» στη Μέση Ανατολή

«Πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, για τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το τίμημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Κριτική στο Ιράν ασκεί ο Φιντάν για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών
Τουρκία 04.03.26

Κριτική στο Ιράν από τον Φιντάν

Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, ο Χακίν Φιντάν, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση.

Σύνταξη
Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ
Τραμπ και Πούτιν 03.03.26

Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Άλλοι φοβούνται ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ θα είναι η Ρωσία.

Σύνταξη
Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»
Πλοία στη Μεσόγειο 03.03.26

Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό απέδωσε ευθύνες στο Ιράν για τις εξελίξεις. Ωστόσο, χαρακτήρισε παράνομες τις ενέργειες ΗΠΑ-Ισραήλ, το οποίο κάλεσε να μην κλιμακώσει με τον Λίβανο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: «Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

«Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ναυτικού του Ιράν έκανε σήμερα ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης

Σύνταξη
Ματίας Λεσόρ: Το πλάνο επιστροφής για τον Γάλλο σέντερ – Πότε θα μπορούσε να αγωνιστεί
Μπάσκετ 04.03.26

Λεσόρ: Το πλάνο επιστροφής για τον Γάλλο σέντερ - Πότε θα μπορούσε να αγωνιστεί

Η κατάσταση του Ματίας Λεσόρ μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί έδώ και τόσο καιρό βελτιώνεται αισθητά μέρα με τη μέρα. Πότε είναι πιθανό ο Γάλλος σέντερ να μπορέσει να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Έφτασαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες
Κόσμος 04.03.26 Upd: 07:38

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Έφτασαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες

Το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα, χτυπώντας το Ισραήλ και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή - Ο Τραμπ απειλεί εχθρούς και συμμάχους ενώ οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης
Παχυσαρκία ως νόσος 04.03.26

Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία αναδεικνύει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και καταρρίπτει την εντύπωση ότι η νόσος οφείλεται σε κακές προσωπικές επιλογές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ
Κόσμος 04.03.26

Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί

Σύνταξη
Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;
Πολλά τα δεινά 04.03.26

Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;

Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ
Ουρλιαχτά 04.03.26

Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της original ταινίας, το Scream επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες με το 7ο μέρος του franchise, με το «άνοιγμά» του να ξεπερνάει τα 97 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Σύνταξη
Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;
Οικονομία 04.03.26

Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;

Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της ΕΕ με σχεδόν μηδενική κοινωνική κατοικία. Η ανέργερση 1500 κοινωνικών διαμερισμάτων ως το 2027 δεν πρόκειται να μας ξεκολλήσει από την τελευταία θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λίβανος: Πολλοί νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Διαταγή απομάκρυνσης κατοίκων σε 16 χωριά
Και σε ξενοδοχείο 04.03.26 Upd: 05:40

Πολύνεκροι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενώ εξαπέλυσε φονικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις νότια της Βηρυτού.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση «όλα τα μέρη» να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου απευθύνει ο Μαρκ Κάρνι
Καναδάς 04.03.26

Την τήρηση του διεθνούς δικαίου από «όλα τα μέρη» ζητά ο Μαρκ Κάρνι

Εκκληση προς «όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις», απευθύνει από την Αυστραλία ο Μαρκ Κάρνι.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο