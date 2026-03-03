Δένδιας σε Χριστοδουλίδη: «Η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο»

Την ώρα που δύο ελληνικές φρεγάτες πλέουν προς την Κύπρο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας, επισκέπτεται το νησί, προκειμένου να εκφράσει στον κυπριακό λαό την συμπαράσταση της χώρας μας.

Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα.

«Η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο» λέει ο Δένδιας

«Ήρθα να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη και στον κυπριακό λαό τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού», ανέφερε κατά τη συνάντηση ο Νίκος Δένδιας, στις πρώτες του δηλώσεις συμπληρώνοντας ότι «η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητες της».

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι «οι στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας είναι δύσκολες, όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεση της να παράσχει κατά το δυνατό, μέσα στα πλαίσια των δυνάμεων και των δυνατοτήτων της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό».

Επίσης, πρόσθεσε ότι θα συζητήσει με τον ομόλογο του Βασίλη Πάλμα τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δουν τι άλλο μπορούν να κάνουν. «Είμαστε συνολικά και απολύτως στην διάθεση σας», υπογράμμισε ακόμη.

«Η Ελλάδα δείχνει τον τρόπο πώς πρέπει να ανταποκριθεί η ΕΕ» λέει ο Χριστοδουλίδης

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθυνόμενος στον υπουργό Αμυνας εξέφρασε ευχαριστίες προς τον πρωθυπουργό και τον ίδιο «που ανταποκριθήκατε στο αίτημα μας σε μια δύσκολη συγκυρία».

«Η Ελλάδα είναι παρούσα, σε μια κίνηση συμβολικής και ουσιαστικής σημασίας η οποία ανοίγει τον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τη δική σας άμεση ανταπόκριση ακολουθούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μίλησα με τον Γάλλο πρόεδρο, υπήρξε ανταπόκριση, και είμαι σε επαφές με τον Γερμανό καγκελάριο και την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Η Ελλάδα δείχνει τον τρόπο πώς πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελλάδα και Κύπρος έχουν αποδείξει στην πράξη τη συνεργασία τους», πρόσθεσε.

«Πάντα δίπλα στη Κυπριακή Δημοκρατία»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε στις δηλώσεις του, μετά το τέλος της συνάντησής του, με τον Χριστοδουλίδη, την πρόθεση και την στήριξη του ελληνικού λαού στην Κύπρο.

«Είμαστε πάντα δίπλα στη Κυπριακή Δημοκρατία δίπλα στη νήσο της Κύπρου, δίπλα σε όλους τους νόμιμους κατοίκους στο νησί» είπε.

Δείτε τις δηλώσεις του: