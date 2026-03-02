newspaper
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 14:56
Ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το ρωσικό προξενείο στο Χαλάνδρι
Η Ελλάδα στέλνει δύο φρεγάτες και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο
Πολιτική 02 Μαρτίου 2026, 13:26

Η Ελλάδα στέλνει δύο φρεγάτες και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα με δήλωση Δένδια, δύο φρεγάτες μεταξύ των οποίων ο Κίμων, και ένα ζεύγος F16 αναχωρούν για την Κύπρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Σε συναγερμό βρίσκονται Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία μετά το χτύπημα σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ σε διαρκή επικοινωνία βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας με τον κύπριο ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα και κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, δύο ελληνικές φρεγάτες και ένα ζεύγος F-16 αναχωρούν για την Κύπρο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας «μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβεβαίωσα κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην Άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και όλες οι παράνομες ενέργειες στο έδαφος της».

Κατόπιν αυτού και με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, όπως ανέφερε ο Δένδιας, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», καθώς και δεύτερη φρεγάτα η οποία θα φέρει το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» αλλά και ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει  στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μεταβαίνει και ο ίδιος την Τρίτη στην Λευκωσία, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό, Δημήτρη Χούπη, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά την παραμονή του στη Λευκωσία ο Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και θα έχει συνεργασία με τον Κύπριο ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα.

Δείτε τη δήλωση Δένδια 

Το ιρανικό χτύπημα στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για εμπλοκή της Λευκωσίας ενδεχομένως και της Ελλάδας στις εξελίξεις.

Οι βρετανικές βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως αναφέρουν αναλυτές, καθιστούν την Κύπρο στόχο.

Η πρώτη επίθεση σε κυπριακό έδαφος μετά από 52 χρόνια

Τόσο το χτύπημα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, τι βράδυ της Κυριακής, όσο και τα δύο drones που αναχαιτίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας, είναι η πρώτη επίθεση που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία μετά από 52 χρόνια και την τουρκική εισβολή. Γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία στον κόσμο της χώρας.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν δε ότι η πλήρης ταύτιση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Δύση, η οποία χαρακτηρίζεται κατανοητή από μία πλευρά, από την άλλη δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί.

Όπως σημείωναν αναλυτές μιλώντας στο in η Λευκωσία θα έπρεπε να έχει εξασφαλίσει, δεδομένης της στάσης που κράτα απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ και την ανάλογη προστασία, κάτι το οποίο εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν έχει γίνει. Στις ανησυχίες που εκφράζονται είναι και οι επιπτώσεις που θα έχει η παρούσα κατάσταση για την οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ωστόσο αξιολογούν θετικά το γεγονός ότι η Αθήνα σπεύδει στο πλευρό της Λευκωσίας και αποστέλλει ισχυρές δυνάμεις, αφού η Κύπρος κατόπιν των δηλώσεων του βρετανού πρωθυπουργού και των κινήσεων του Ιράν, δείχνει να μπαίνει στο κάδρο των επιθέσεων του Ιράν και η Ελλάδα αποδεικνύει εμπράκτως πως δεν θεωρεί πως κείται μακράν.

Αρμόδιες πηγές σημείωναν στο in ότι η κίνηση της Ελλάδας να αποστείλει δυνάμεις στην Κυπριακή Δημοκρατίας είναι στο πλαίσιο ενός ισχυρού συμβολισμού που επιχειρείται και επίδειξης σημαίας. Υποστηρίζουν δε ότι η Αθήνα με τον τρόπο αυτό δεν γίνεται μέρος της σύγκρουσης.

Διπλωμάτες που μίλησαν στο in περιγράφουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ως εξαιρετικά ρευστή και δυστοπική, αφού κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει τις εξελίξεις.

Όπως ανέφεραν ενδεχόμενη νίκη των ΗΠΑ θα ισχυροποιήσει μεν τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίθετη περίπτωση ωστόσο το πλήγμα για τη Δύση θα είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού το καθεστώς θα έχει αποδείξει πως κατάφερε να επιβιώσει έστω και με απώλειες.

Κόσμος
Ιράν: Δεν είναι πόλεμος αλλαγής καθεστώτος, αλλά το καθεστώς άλλαξε – Σε εξέλιξη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ

Ιράν: Δεν είναι πόλεμος αλλαγής καθεστώτος, αλλά το καθεστώς άλλαξε – Σε εξέλιξη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ
Πολιτική 02.03.26

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η ΕΕ ψέγει το Ιράν και το διεθνές δίκαιο εμφανίζεται πιο αδύναμο από ποτέ. Τι έθιξε ο Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους αποφασίστηκαν στο ΚΥΣΕΑ, σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων πολιτών και η ασφάλεια των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή στο τραπέζι της συνεδρίασης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ
Πολιτική 28.02.26

Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ

Την ετοιμότητα της Ελλάδας για υλοποίηση σχεδίου εκκενώσεων Ελλήνων πολιτών σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή σημείωσε ο Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας

«Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Υπάρχει πλάνο που, αν κριθεί σκόπιμο, θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση», δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή

Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΥΠΕΞ μετά το χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, σημειώνοντας πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Σύνταξη
Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν
Πολιτική 28.02.26

Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά το χτύπημα στο Ιράν.

Σύνταξη
Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική 26.02.26

Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου

Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα για «μαξιμαλισμό» και χαρακτηρίζει άκυρη την ελληνο - αιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ πέντε μόλις μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα
Διπλωματία 23.02.26

Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα

Ο κ. Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφέρθηκε ακόμη στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ σχετικά με τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, είπε ότι η Ελλάδα, «θα είναι εκεί, τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση, όσο και τη σταθεροποίηση της περιοχής»

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Διπλωματία 19.02.26

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφερόμενο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης που πρόκειται να λάβουν χώρα τις χαρακτηρίζει ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι
Ρωσία-Ουκρανία 02.03.26

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι

 Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η θέση της Ουκρανίας γίνεται όλο και ισχυρότερη, καθώς επέζησε τους κρίσιμους κρύους χειμερινούς μήνες και παρέμεινε ανθεκτική

Σύνταξη
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Κίτρινος υπεργίγαντας 02.03.26

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ηχορύπανση: Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης – Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
Ηχορύπανση 02.03.26

Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης - Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία

Οι ειδικοί στην Ευρώπη κατατάσσουν την ηχορύπανση ως τη δεύτερη μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή, αμέσως μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης
Προτάσεις φορέων 02.03.26

Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης

Η διαβούλευση με τους φορείς για το πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μοιάζει προσχηματική, αφού τα σενάρια συγκλίνουν σε αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά
Ουπς 02.03.26

Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά

Εδώ και καιρό ακούγονται οι φήμες ότι οι Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ έχουν φτάσει στη σχέση τους έως τον γάμο. Και ο στυλίστας της 29χρονης ηθοποιού ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ
Κόσμος 02.03.26

Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ

Η προεκλογική εκστρατεία έφερε στο προσκήνιο νεότερους υποψήφιους που υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα και να αμφισβητήσουν τους πολιτικούς που κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή του Νεπάλ

Σύνταξη
Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του
Ελλάδα 02.03.26

Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του στον Κολωνό, προχώρησε η εισαγγελία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού
Η πιο κρίσιμη εβδομάδα 02.03.26

Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μαθηματικά την τετράδα και να αφοσιωθεί απερίσπαστος στους αγώνες του Europa League με τη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;
Μεταβαλλόμενο κοινό 02.03.26

Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;

Πέρυσι, η Gucci πούλησε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρούχα και αξεσουάρ. Αυτό είναι μείωση από τα 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Gucci προσέλαβε τον Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
