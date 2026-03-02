Η Ελλάδα στέλνει δύο φρεγάτες και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο

Σε συναγερμό βρίσκονται Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία μετά το χτύπημα σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ σε διαρκή επικοινωνία βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας με τον κύπριο ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα και κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, δύο ελληνικές φρεγάτες και ένα ζεύγος F-16 αναχωρούν για την Κύπρο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας «μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβεβαίωσα κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην Άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και όλες οι παράνομες ενέργειες στο έδαφος της».

Κατόπιν αυτού και με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, όπως ανέφερε ο Δένδιας, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», καθώς και δεύτερη φρεγάτα η οποία θα φέρει το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» αλλά και ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μεταβαίνει και ο ίδιος την Τρίτη στην Λευκωσία, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό, Δημήτρη Χούπη, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά την παραμονή του στη Λευκωσία ο Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και θα έχει συνεργασία με τον Κύπριο ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα.

Δείτε τη δήλωση Δένδια

<br />

Το ιρανικό χτύπημα στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για εμπλοκή της Λευκωσίας ενδεχομένως και της Ελλάδας στις εξελίξεις.

Οι βρετανικές βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως αναφέρουν αναλυτές, καθιστούν την Κύπρο στόχο.

Η πρώτη επίθεση σε κυπριακό έδαφος μετά από 52 χρόνια

Τόσο το χτύπημα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, τι βράδυ της Κυριακής, όσο και τα δύο drones που αναχαιτίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας, είναι η πρώτη επίθεση που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία μετά από 52 χρόνια και την τουρκική εισβολή. Γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία στον κόσμο της χώρας.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν δε ότι η πλήρης ταύτιση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Δύση, η οποία χαρακτηρίζεται κατανοητή από μία πλευρά, από την άλλη δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί.

Όπως σημείωναν αναλυτές μιλώντας στο in η Λευκωσία θα έπρεπε να έχει εξασφαλίσει, δεδομένης της στάσης που κράτα απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ και την ανάλογη προστασία, κάτι το οποίο εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν έχει γίνει. Στις ανησυχίες που εκφράζονται είναι και οι επιπτώσεις που θα έχει η παρούσα κατάσταση για την οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ωστόσο αξιολογούν θετικά το γεγονός ότι η Αθήνα σπεύδει στο πλευρό της Λευκωσίας και αποστέλλει ισχυρές δυνάμεις, αφού η Κύπρος κατόπιν των δηλώσεων του βρετανού πρωθυπουργού και των κινήσεων του Ιράν, δείχνει να μπαίνει στο κάδρο των επιθέσεων του Ιράν και η Ελλάδα αποδεικνύει εμπράκτως πως δεν θεωρεί πως κείται μακράν.

Αρμόδιες πηγές σημείωναν στο in ότι η κίνηση της Ελλάδας να αποστείλει δυνάμεις στην Κυπριακή Δημοκρατίας είναι στο πλαίσιο ενός ισχυρού συμβολισμού που επιχειρείται και επίδειξης σημαίας. Υποστηρίζουν δε ότι η Αθήνα με τον τρόπο αυτό δεν γίνεται μέρος της σύγκρουσης.

Διπλωμάτες που μίλησαν στο in περιγράφουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ως εξαιρετικά ρευστή και δυστοπική, αφού κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει τις εξελίξεις.

Όπως ανέφεραν ενδεχόμενη νίκη των ΗΠΑ θα ισχυροποιήσει μεν τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίθετη περίπτωση ωστόσο το πλήγμα για τη Δύση θα είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού το καθεστώς θα έχει αποδείξει πως κατάφερε να επιβιώσει έστω και με απώλειες.