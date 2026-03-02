Ο Ανδρουλάκης ζητά άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό για τη Μέση Ανατολή

Την ώρα που η Ελλάδα στέλνει στρατιωτική βοήθεια προκειμένου να συνδράμει στην ασφάλεια του νησιού, όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό.

Ειδικότερα, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ζητά από τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει τους αρχηγούς για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

«Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία» είπε αρχικά στην δήλωσή του.

«Ενόψει της κατάστασης, ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου» πρόσθεσε.