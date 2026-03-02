newspaper
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 13:29
Η Ελλάδα στέλνει «Κίμων» και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο
Ο Ανδρουλάκης ζητά άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό για τη Μέση Ανατολή
Πολιτική 02 Μαρτίου 2026, 14:22

Ο Ανδρουλάκης ζητά άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό για τη Μέση Ανατολή

«Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία» είπε αρχικά στην δήλωσή του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Spotlight

Την ώρα που η Ελλάδα στέλνει στρατιωτική βοήθεια προκειμένου να συνδράμει στην ασφάλεια του νησιού, όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό.

Ειδικότερα, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ζητά από τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει τους αρχηγούς για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

«Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία» είπε αρχικά στην δήλωσή του.

«Ενόψει της κατάστασης, ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου» πρόσθεσε.

Κόσμος
Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

