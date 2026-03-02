newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Κύπρος: Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια – Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση
02 Μαρτίου 2026, 11:20

Σε συναγερμό τέθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έπειτα από πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο - Η Κυπρός δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σύνταξη
Η Κύπρος ανακοινώνει μέτρα για τους κατοίκους στις περιοχές κοντά στο Ακρωτήρι όπου βρίσκονται οι βρετανικές βάσεις, μετά την πτώση drone και την πρόκληση έκρηξης.

Η Βρετανία έκανε λόγο για μικρές υλικές ζημιές, ενώ η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Υβέτ Κούπερ, ανέφερε ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο αεροδιάδρομος στη βάση. Η ίδια ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από τη Βρετανία να χρησιμοποιήσουν τη βάση της στην Κύπρο.

Σε μήνυμά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαμήνυσε πως η Κύπρος δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης, ενώ σήμερα ανακοινώνονται μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία των πολιτών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η βρετανική βάση χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο drone Shahed

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media και αναπαράγονται από κυπριακά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τη στιγμή που το drone πέφτει στη βρετανική βάση.

«Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό των κρατών μελών της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε απάντηση στην επίθεση στη Βρετανική Βάση.

Τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης στο Τραχώνι και στην Επισκοπή της Δημοτικής Εκπαίδευσης στις περιοχές Ασώματου, Τραχωνίου, Επισκοπής και Ακρωτηρίου θα παραμείνουν κλειστά.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι γονείς που έχουν ήδη μεταβεί στις σχολικές μονάδες μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους. Για τους μαθητές, ωστόσο, των οποίων οι γονείς δεν είναι σε θέση να τους παραλάβουν, διευκρινίζεται ότι θα παραμείνουν στα σχολεία, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, μέχρι νεωτέρας.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου ενημέρωσε ότι ενεργοποιήθηκε η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας από την πρώτη στιγμή και προχωρά σε οδηγίες και συστάσεις στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με αυτές εάν υπάρξει λόγος ανάγκης θα ηχήσουν σειρήνες και οι κάτοικοι θα πρέπει να κατευθυνθούν σε καταφύγια που θα μπορούν να εντοπίσουν μέσω εφαρμογής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές.

Εάν δεν υπάρχει καταφύγιο σε κοντινό σημείο, οι πολίτες καλούνται να μείνουν σε «ασφαλές χώρο εσωτερικά».

Οι οδηγίες

Σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Δήμαρχο Κουρίου και τον Αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου, καθώς και με τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, οι ομάδες της Πολιτικής Άμυνας έλαβαν προληπτικά μέτρα για ενημέρωση του πληθυσμού για τη δυνατότητα να φιλοξενηθεί στον χώρο του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λεμεσού. Στο ΚΕΝ Λεμεσού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή λειτουργοί και εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας, ώστε να διευκολύνουν τους πολίτες που επιθυμούν να μεταβούν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας.

Επιπρόσθετα, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας παραμένουν επιτόπου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου, για ενημέρωση των κατοίκων και συνδρομή στη μεταφορά των πολιτών που επιθυμούν σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας. Παράλληλα, γίνονται περιπολίες στην περιοχή για παροχή τυχόν βοήθειας σε κατοίκους, εφόσον χρειαστεί. Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας παραμένει σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τις Τοπικές Αρχές και με τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, έτσι ώστε να συνδράμει τις προσπάθειες.

Λόγω της έκρυθμης και ρευστής κατάστασης στην περιοχή, ενημερώνεται προληπτικά το κοινό ότι, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη, θα ηχήσουν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα γίνουν ανακοινώσεις μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο πληθυσμός, για να κατευθυνθεί στο πλησιέστερο καταφύγιο. Τα καταφύγια μπορούν να εντοπιστούν μέσω της εφαρμογής «SafeCY» ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας στα τηλέφωνα 22 403 451 ή 22 403 452. Σημειώνεται πως, αν δεν υπάρχει καταφύγιο σε κοντινό σημείο, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο εσωτερικά της οικίας ή του επαγγελματικού τους χώρου, όπως υπόγειοι χώροι στάθμευσης και χώροι με συμπαγείς τοίχους. Η παραμονή σε εσωτερικό χώρο είναι προτιμότερη από την παραμονή σε εξωτερικό χώρο. Ταυτόχρονα, εκπαιδευμένοι Συνοικιοφύλακες θα βρίσκονται σε σημεία με αυξημένη ανάγκη, για να κατευθύνουν και να βοηθήσουν τον πληθυσμό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας:

Αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν υπάρχει κοντά καταφύγιο:

  • Βρείτε χώρο μέσα στο σπίτι σας μακριά από παράθυρα, πόρτες και τζάμια για να προφυλαχθείτε, σε περίπτωση συναγερμού.
  • Φροντίστε να έχετε μαζί σας φορητό ραδιόφωνο, φανάρι και είδη πρώτης ανάγκης (νερό, ξηρά τροφή, κιβώτιο πρώτων βοηθειών).
  • Σε περίπτωση συναγερμού, πέστε μπρούμυτα και καλύψετέ το κεφάλι με τα χέρια.
  • Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο και δεν παρέχεται χρόνος για αναζήτηση καταφυγίου, ξαπλώστε στο έδαφος κατά προτίμηση μέσα σε μικρό λάκκο ή χαντάκι.
  • Παραμείνετε ψύχραιμοι και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Οδηγίες για ολιγόωρη χρήση καταφυγίων:

Εντοπίστε από προηγουμένως το πλησιέστερο καταφύγιό σας.

  • Ετοιμάστε ένα κουτί έκτακτης ανάγκης, που να περιέχει βασικά είδη: νερό, ξηρά τροφή, προμήθειες πρώτων βοηθειών, φανάρι, μπαταρίες, ραδιοφωνάκι, φάρμακα, σημαντικά έγγραφα, λίγα χρήματα και παιδικές τροφές, αν έχετε παιδιά.
  • Σε περίπτωση συναγερμού, μεταβείτε στο πλησιέστερο καταφύγιο, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
    Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να έχετε πρόσβαση στις διάφορες πηγές ενημέρωσης.
  • Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ» και σε συντονισμό με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, και παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει με τα διαθέσιμα μέσα.

