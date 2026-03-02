Κύπρος: H βρετανική βάση στο Ακρωτήρι «χτυπήθηκε από drone» – Σε «κατάσταση υψηλού συναγερμού»
Η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου χτυπήθηκε από drone, σύμφωνα με τη Cyrpus Mail.
Οι Βρετανοί στρατιώτες στο Ακρωτήρι καλούνται «να παραμείνουν σε εσωτερικό χώρο, να απομακρυνθούν από τα παράθυρα».
Τι ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες
Το Κανάλι 14 στο Ισραήλ αρχικά έκανε λόγο για «πιθανή συντριβή αεροπλάνου» στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη στην περιοχή και ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός στη βάση.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Channel 14:
“A suspicious plane crash has occurred at the Akrotiri Air Force base in #Cyprus.
A loud explosion was heard in the area, and alarms were activated at the base.” pic.twitter.com/fTW4mu1mmz
— X News Hub (@XNewsHup) March 1, 2026
Αρχικά δεν ήταν ξεκάθαρο αν στο περιστατικό εμπλεκόταν αεροπλάνο ή drone.
Παρόμοιες αναφορές είχαν κάνει κι άλλοι λογαριασμοί στο Twitter, ενώ η Cyprus Mail μιλούσε για «απειλή ασφάλειας» στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
ראשוני: חשד לנפילה בבסיס חיל האוויר הבריטי אקרוטירי בלימסול שבקפריסין.
פיצוץ עז נשמע במרחב, ובמקביל אזעקות בבסיס והזנקת מטוסים.
— הלל ביטון רוזן | Hallel Bitton Rosen (@BittonRosen) March 1, 2026
Κοντά στη Λεμεσό η βρετανική βάση
Η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι βρίσκεται κοντά στην πόλη της Λεμεσού.
Νωρίτερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε το αίτημα των ΗΠΑ για να χρησιμοποιηθούν βρετανικές βάσεις για αμυντικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυραύλων.
«Οι εταίροι μας στον Κόλπο μάς ζήτησαν να κάνουμε περισσότερα για να τους υπερασπιστούμε και είναι καθήκον μου να προστατεύω τις βρετανικές ζωές», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.
