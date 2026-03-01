newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Αμερικανικές βάσεις: Πού βρίσκονται οι σημαντικότερες σε Μέση Ανατολή και Ευρώπη – Πόσες έχει η Ελλάδα και η Κύπρος
Διπλωματία 01 Μαρτίου 2026, 12:27

Οι αμερικανικές βάσεις έχουν παρουσία σε πολλές χώρες

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στόχος του Ιράν, μετά το χτύπημα από τις ΗΠΑ ήταν και παραμένουν οι αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, χωρίς να μπορεί να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο ότι δεν θα χτυπήσουν και σε άλλες χώρες.

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποκάλυψε σήμερα Κυριακή ότι δύο από τους ιρανικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν κατά τα ιρανικά αντίποινα είχαν ως κατεύθυνση την Κύπρο, όπου η Βρετανία διατηρεί σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι.  «Δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας», διευκρίνισε. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Η Τεχεράνη έχει ήδη προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν εκτεταμένη παρουσία σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, με βάσεις στρατηγικής σημασίας για επιχειρήσεις ξηράς, αέρα και θάλασσας.

Οι αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή

Μπαχρέιν

Στο μικρό βασίλειο του Κόλπου βρίσκεται μια σημαντική ναυτική βάση των ΗΠΑ, όπου σταθμεύει ο 5ος αμερικανικός στόλος. Σε αυτό το λιμάνι σε βαθιά νερά ελλιμενίζονται τα μεγαλύτερα αμερικανικά πλοία, όπως τα αεροπλανοφόρα. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ χρησιμοποίει τη βάση αυτή από το 1948.

Κατάρ

Στη χώρα αυτή βρίσκεται η βάση αλ Ουντέιντ, η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή. Εκεί βρίσκονται πολλά κέντρα διοίκησης της Centcom — του μικτού διοικητηρίου του αμερικανικού στρατού που είναι αρμόδιο για τις επιχειρήσεις του σε μια περιοχή η οποία εκτείνεται από την Αίγυπτο στα ανατολικά ως το Καζακστάν στα δυτικά.

Επίσης η βάση αυτή φιλοξενεί μαχητικά αεροσκάφη και μέσα εναέριας μεταφοράς και ανεφοδιασμού εν πτήσει όπως και μονάδες πληροφοριών και σταθμεύουν περίπου 10.000 αμερικανικά στρατεύματα.

Κουβέιτ

Στη χώρα βρίσκονται πολλές αμερικανικές βάσεις, μεταξύ των οποίων το στρατόπεδο Αριφζάν, όπου στεγάζεται η προωθημένη έδρα του στρατού ξηράς της Centcom, αλλά και η αεροπορική βάση Άλι αλ Σάλεμ, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ιράκ.

Εξάλλου το στρατόπεδο Μπέρινγκ δημιουργήθηκε το 2003 στη διάρκεια του πολέμου του Ιράκ και αποτελεί βάση για τις μονάδες του αμερικανικού στρατού που αναπτύσσονται στο Ιράκ και τη Συρία.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αεροπορική βάση αλ Ντάφρα, που βρίσκεται νότια του Αμπού Ντάμπι, είναι κρίσιμης σημασίας για την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.

Επίσης το λιμάνι Τζέμπελ Άλι στο Ντουμπάι, αν και δεν είναι επισήμως αμερικανική βάση, είναι το μεγαλύτερο που υποδέχεται πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ιράκ

Οι ΗΠΑ διατηρούν παρουσία στην αεροπορική βάση Άιν αλ Άσαντ, στη δυτική επαρχία Άνμπαρ, υποστηρίζοντας τις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις και συνεισφέροντας στις αποστολές του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Το 2020 η βάση αυτή έγινε στόχος πληγμάτων του Ιράν σε αντίποινα για τον φόνο του Ιρανού στρατηγού Κάσεμ Σολεϊμανί σε αμερικανική επίθεση.

Επίσης στην αεροπορική βάση της Αρμπίλ, που βρίσκεται στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού του οποίου ηγούνται κατά των τζιχαντιστών.

Σαουδική Αραβία

Οι Αμερικανοί στρατιώτες στη χώρα, που ήταν 2.321 το 2024 σύμφωνα επιστολή του Λευκού Οίκου, ενεργούν σε συντονισμό με τη σαουδαραβική κυβέρνηση

Κάποια στρατεύματα σταθμεύουν περίπου 60 χλμ. νότια του Ριάντ, στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν.

Ιορδανία

Η αεροπορική βάση Μουγουαφάκ αλ Σάλτι βρίσκεται στην Αζράκ, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμάν.

Συρία

Οι ΗΠΑ διατηρούν εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία σε σειρά εγκαταστάσεων στη Συρία, στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Τα στρατεύματα αυτά όμως αποσύρονται από τη χώρα, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έναν μήνα, όπως δήλωσαν πρόσφατα πολλές πηγές στο AFP.

Στην Ευρώπη

Οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη αποτελούν κρίσιμο μέρος της στρατηγικής των ΗΠΑ για το ΝΑΤΟ και την ασφάλεια της ηπείρουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να βρίσκεται στη Γερμανία, την Ιταλία το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία σχετικά με τις αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη:

  • Γερμανία: Φιλοξενεί τις περισσότερες δυνάμεις (πάνω από 30.000)με σημαντικές βάσεις όπως η Αεροπορική Βάση Ramstein και η Spangdahlem. Επίσηςη U.S. Army Garrison Bavaria θεωρείται η μεγαλύτερη βάση του Στρατού Ξηράς των ΗΠΑ εκτός των ΗΠΑ.
  • Ιταλία: Σημαντικά κέντρα είναι η Αεροπορική Βάση Aviano και η Ναυτική Σταθμός Sigonella στη Σικελία. Ο Στρατός Ξηράς διατηρεί εγκαταστάσεις κοντά στη Βιτσέντσα.
  • Ηνωμένο Βασίλειο: Βάσεις της RAF που χρησιμοποιούνται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (USAFE)όπως οι RAF Lakenheath και RAF Mildenhall.
  • Ισπανία: Ναυτική Βάση Rota και Αεροπορική Βάση Morón.
  • Τουρκία: Αεροπορική Βάση Ιντζιρλίκ.
  • Πορτογαλία: Lajes Field στις Αζόρες.

Στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν παρουσία σε αρκετές στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα.

Οι κυριότερες αμερικανικές/ΝΑΤΟϊκές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

  • Ναυτική Βάση Σούδας (Κρήτη): Η σημαντικότερη βάση των ΗΠΑ στην περιοχή, η οποία παρέχει υποστήριξη στον 6ο Στόλο και σε αεροπορικές επιχειρήσεις.
  • Αεροπορική Βάση Λάρισας (110 Πτέρυγα Μάχης): Φιλοξενεί αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) και υποστηρίζει επιχειρήσεις επιτήρησης.
  • Λιμένας Αλεξανδρούπολης: Κομβικό σημείο για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία.
  • Βάση Στεφανοβικείου (Μαγνησία): Χρησιμοποιείται για τη στάθμευση και εκπαίδευση αμερικανικών ελικοπτέρων, αν και υπέστη σοβαρές ζημιές από πλημμύρες το 2023.
    Αεροπορική Βάση Αράξου: Αναφέρεται συχνά σε διεθνείς καταλόγους ως τοποθεσία δυνητικής υποστήριξης
  • Ανδραβίδα (Αεροπορική Βάση 117 ΠΜ): Χρησιμοποιείται περιοδικά για κοινές ασκήσεις.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μικρά αποσπάσματα του στρατού διασκορπισμένα σχεδόν σε κάθε περιοχή της χώρας, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές.

Στην Κύπρο

Οι Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας  είναι δύο περιοχές στο νησί της Κύπρου υπό Βρετανική διαχείριση ως Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος, διοικούμενες ως Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου

Οι βάσεις κρατήθηκαν από τους Βρετανούς μετά από την ανεξαρτησία και την μετάβαση της Κύπρου από Αποικία του Στέμματος σε ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος.

Το Ηνωμένο Βασίλειο απαίτησε και πέτυχε την κατοχή ενός τμήματος της Κύπρου υπό μορφή στρατιωτικών βάσεων, λόγω της στρατηγικής θέσης της Κύπρου στη Μεσόγειο Θάλασσα, προς όφελος των Βρετανικών συμφερόντων.

ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους αποφασίστηκαν στο ΚΥΣΕΑ, σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων πολιτών και η ασφάλεια των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή στο τραπέζι της συνεδρίασης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ
Πολιτική 28.02.26

Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ

Την ετοιμότητα της Ελλάδας για υλοποίηση σχεδίου εκκενώσεων Ελλήνων πολιτών σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή σημείωσε ο Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας

«Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Υπάρχει πλάνο που, αν κριθεί σκόπιμο, θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση», δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή

Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΥΠΕΞ μετά το χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, σημειώνοντας πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Σύνταξη
Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν
Πολιτική 28.02.26

Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά το χτύπημα στο Ιράν.

Σύνταξη
Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική 26.02.26

Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου

Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα για «μαξιμαλισμό» και χαρακτηρίζει άκυρη την ελληνο - αιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ πέντε μόλις μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα
Διπλωματία 23.02.26

Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα

Ο κ. Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφέρθηκε ακόμη στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ σχετικά με τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, είπε ότι η Ελλάδα, «θα είναι εκεί, τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση, όσο και τη σταθεροποίηση της περιοχής»

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Διπλωματία 19.02.26

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφερόμενο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης που πρόκειται να λάβουν χώρα τις χαρακτηρίζει ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο
Αναφορά στην Γκίλφοϊλ 18.02.26

Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο

Ο νέος πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Τραμπ ο οποίος εξέφρασε επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα - Τι είπε ο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις
Πολιτική 18.02.26

Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ο στόχος που έχει θέσει ο Δένδιας στα εξοπλιστικά είναι η Τουρκία να μην έχει την δυνατότητα απόκτησης ίδιων πλατφορμών με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία
Διπλωματία 17.02.26

Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρέστη σε εκδήλωση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Δημοκρατίας της Σερβίας - Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας των δύο χωρών

Σύνταξη
Μπαχρέιν: Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν ξενοδοχεία
Μπαχρέιν 01.03.26

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν ξενοδοχεία στη Μανάμα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της Μανάμα - Στο Αμάν η αμερικανική πρεσβεία καλεί το προσωπικό να αποφεύγει το κτίριό της λόγω κινδύνου επίθεσης

Σύνταξη
Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων
Gotta catch ’em all 01.03.26

Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων

Από τη συλλογή φανταστικών πλασμάτων στην ταξινόμηση πραγματικών ειδών, τα Pokémon αποδείχθηκαν για πολλούς ερευνητές η πρώτη τους επαφή με τη βιοποικιλότητα, την εξέλιξη και τη φυσική ιστορία — τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνισή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάπας Λέων για τον πόλεμο στο Ιράν: «Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο»
Κόσμος 01.03.26

«Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο» - Το μήνυμα του Πάπα για τον πόλεμο στο Ιράν

Τη βαθιά ανησυχία του εξέφρασε ο Πάπας Λέων ΙΔ' για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, τονίζοντας ότι «η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές ούτε με όπλα»

Σύνταξη
Ιράν: Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Κόσμος 01.03.26

Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ

Η επίθεση στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Σύνταξη
Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι
Culture Live 01.03.26

Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι

Ο Σούπερμαν έχει πίσω του μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία των κόμικς, όμως η μεταφορά του «The Death of Superman» στο νέο DC Universe θα έμοιαζε πρόωρη και προβλέψιμη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026
inTickets 01.03.26

Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα από την τελευταία τους εμφάνιση, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν για ένα και μοναδικό live στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε μεταξύ άλλων την οδύνη του «για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ»

Σύνταξη
