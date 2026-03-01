Στόχος του Ιράν, μετά το χτύπημα από τις ΗΠΑ ήταν και παραμένουν οι αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, χωρίς να μπορεί να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο ότι δεν θα χτυπήσουν και σε άλλες χώρες.

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποκάλυψε σήμερα Κυριακή ότι δύο από τους ιρανικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν κατά τα ιρανικά αντίποινα είχαν ως κατεύθυνση την Κύπρο, όπου η Βρετανία διατηρεί σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι. «Δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας», διευκρίνισε. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Η Τεχεράνη έχει ήδη προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν εκτεταμένη παρουσία σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, με βάσεις στρατηγικής σημασίας για επιχειρήσεις ξηράς, αέρα και θάλασσας.

Οι αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή

Μπαχρέιν

Στο μικρό βασίλειο του Κόλπου βρίσκεται μια σημαντική ναυτική βάση των ΗΠΑ, όπου σταθμεύει ο 5ος αμερικανικός στόλος. Σε αυτό το λιμάνι σε βαθιά νερά ελλιμενίζονται τα μεγαλύτερα αμερικανικά πλοία, όπως τα αεροπλανοφόρα. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ χρησιμοποίει τη βάση αυτή από το 1948.

Κατάρ

Στη χώρα αυτή βρίσκεται η βάση αλ Ουντέιντ, η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή. Εκεί βρίσκονται πολλά κέντρα διοίκησης της Centcom — του μικτού διοικητηρίου του αμερικανικού στρατού που είναι αρμόδιο για τις επιχειρήσεις του σε μια περιοχή η οποία εκτείνεται από την Αίγυπτο στα ανατολικά ως το Καζακστάν στα δυτικά.

Επίσης η βάση αυτή φιλοξενεί μαχητικά αεροσκάφη και μέσα εναέριας μεταφοράς και ανεφοδιασμού εν πτήσει όπως και μονάδες πληροφοριών και σταθμεύουν περίπου 10.000 αμερικανικά στρατεύματα.

Κουβέιτ

Στη χώρα βρίσκονται πολλές αμερικανικές βάσεις, μεταξύ των οποίων το στρατόπεδο Αριφζάν, όπου στεγάζεται η προωθημένη έδρα του στρατού ξηράς της Centcom, αλλά και η αεροπορική βάση Άλι αλ Σάλεμ, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ιράκ.

Εξάλλου το στρατόπεδο Μπέρινγκ δημιουργήθηκε το 2003 στη διάρκεια του πολέμου του Ιράκ και αποτελεί βάση για τις μονάδες του αμερικανικού στρατού που αναπτύσσονται στο Ιράκ και τη Συρία.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αεροπορική βάση αλ Ντάφρα, που βρίσκεται νότια του Αμπού Ντάμπι, είναι κρίσιμης σημασίας για την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.

Επίσης το λιμάνι Τζέμπελ Άλι στο Ντουμπάι, αν και δεν είναι επισήμως αμερικανική βάση, είναι το μεγαλύτερο που υποδέχεται πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ιράκ

Οι ΗΠΑ διατηρούν παρουσία στην αεροπορική βάση Άιν αλ Άσαντ, στη δυτική επαρχία Άνμπαρ, υποστηρίζοντας τις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις και συνεισφέροντας στις αποστολές του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Το 2020 η βάση αυτή έγινε στόχος πληγμάτων του Ιράν σε αντίποινα για τον φόνο του Ιρανού στρατηγού Κάσεμ Σολεϊμανί σε αμερικανική επίθεση.

Επίσης στην αεροπορική βάση της Αρμπίλ, που βρίσκεται στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού του οποίου ηγούνται κατά των τζιχαντιστών.

Σαουδική Αραβία

Οι Αμερικανοί στρατιώτες στη χώρα, που ήταν 2.321 το 2024 σύμφωνα επιστολή του Λευκού Οίκου, ενεργούν σε συντονισμό με τη σαουδαραβική κυβέρνηση

Κάποια στρατεύματα σταθμεύουν περίπου 60 χλμ. νότια του Ριάντ, στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν.

Ιορδανία

Η αεροπορική βάση Μουγουαφάκ αλ Σάλτι βρίσκεται στην Αζράκ, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμάν.

Συρία

Οι ΗΠΑ διατηρούν εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία σε σειρά εγκαταστάσεων στη Συρία, στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Τα στρατεύματα αυτά όμως αποσύρονται από τη χώρα, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έναν μήνα, όπως δήλωσαν πρόσφατα πολλές πηγές στο AFP.

Στην Ευρώπη

Οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη αποτελούν κρίσιμο μέρος της στρατηγικής των ΗΠΑ για το ΝΑΤΟ και την ασφάλεια της ηπείρουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να βρίσκεται στη Γερμανία, την Ιταλία το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία σχετικά με τις αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη:

Γερμανία: Φιλοξενεί τις περισσότερες δυνάμεις (πάνω από 30.000)με σημαντικές βάσεις όπως η Αεροπορική Βάση Ramstein και η Spangdahlem. Επίσηςη U.S. Army Garrison Bavaria θεωρείται η μεγαλύτερη βάση του Στρατού Ξηράς των ΗΠΑ εκτός των ΗΠΑ.

Ιταλία: Σημαντικά κέντρα είναι η Αεροπορική Βάση Aviano και η Ναυτική Σταθμός Sigonella στη Σικελία. Ο Στρατός Ξηράς διατηρεί εγκαταστάσεις κοντά στη Βιτσέντσα.

Ηνωμένο Βασίλειο: Βάσεις της RAF που χρησιμοποιούνται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (USAFE)όπως οι RAF Lakenheath και RAF Mildenhall.

Ισπανία: Ναυτική Βάση Rota και Αεροπορική Βάση Morón.

Τουρκία: Αεροπορική Βάση Ιντζιρλίκ.

Πορτογαλία: Lajes Field στις Αζόρες.

Στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν παρουσία σε αρκετές στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα.

Οι κυριότερες αμερικανικές/ΝΑΤΟϊκές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

Ναυτική Βάση Σούδας (Κρήτη): Η σημαντικότερη βάση των ΗΠΑ στην περιοχή, η οποία παρέχει υποστήριξη στον 6ο Στόλο και σε αεροπορικές επιχειρήσεις.

Αεροπορική Βάση Λάρισας (110 Πτέρυγα Μάχης): Φιλοξενεί αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) και υποστηρίζει επιχειρήσεις επιτήρησης.

Λιμένας Αλεξανδρούπολης: Κομβικό σημείο για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία.

Βάση Στεφανοβικείου (Μαγνησία): Χρησιμοποιείται για τη στάθμευση και εκπαίδευση αμερικανικών ελικοπτέρων, αν και υπέστη σοβαρές ζημιές από πλημμύρες το 2023.

Αεροπορική Βάση Αράξου: Αναφέρεται συχνά σε διεθνείς καταλόγους ως τοποθεσία δυνητικής υποστήριξης

Αεροπορική Βάση Αράξου: Αναφέρεται συχνά σε διεθνείς καταλόγους ως τοποθεσία δυνητικής υποστήριξης Ανδραβίδα (Αεροπορική Βάση 117 ΠΜ): Χρησιμοποιείται περιοδικά για κοινές ασκήσεις.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μικρά αποσπάσματα του στρατού διασκορπισμένα σχεδόν σε κάθε περιοχή της χώρας, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές.

Στην Κύπρο

Οι Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας είναι δύο περιοχές στο νησί της Κύπρου υπό Βρετανική διαχείριση ως Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος, διοικούμενες ως Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου

Οι βάσεις κρατήθηκαν από τους Βρετανούς μετά από την ανεξαρτησία και την μετάβαση της Κύπρου από Αποικία του Στέμματος σε ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος.

Το Ηνωμένο Βασίλειο απαίτησε και πέτυχε την κατοχή ενός τμήματος της Κύπρου υπό μορφή στρατιωτικών βάσεων, λόγω της στρατηγικής θέσης της Κύπρου στη Μεσόγειο Θάλασσα, προς όφελος των Βρετανικών συμφερόντων.