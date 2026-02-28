newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους
Κόσμος 28 Φεβρουαρίου 2026, 19:07

Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους

Το Ιράν «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό, έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα», τονίζεται σε επιστολή του ΥΠΕΞ της χώρας προς τον ΟΗΕ

Σύνταξη
Σε επιστολή προς τον γενικό γραμματέα ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, που απέστειλε σήμερα, Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για «κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και συντονισμένες, μεγάλης κλίμακας ένοπλες επιθέσεις που διαπράχθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ισραηλινό καθεστώς κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Όπως αναφέρει «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς παραβίασαν κατάφωρα την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά ενός αριθμού αμυντικών εγκαταστάσεων και πολιτικών στόχων σε διάφορες πόλεις της χώρας μας».

Και προσθέτει ότι οι αεροπορικές επιδρομές «συνιστούν σαφή παραβίαση του άρθρου 2(4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ισοδυναμούν με ανοικτή ένοπλη επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι «ασκεί το εγγενές και νόμιμο δικαίωμα αυτοάμυνας βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Σύμφωνα με την επιστολή του Ιρανού ΥΠΕΞ, «οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα χρησιμοποιήσουν όλες τις αναγκαίες αμυντικές δυνατότητες και τα μέσα για να αντιμετωπίσουν αυτή την εγκληματική επιθετικότητα και να αποτρέψουν τις εχθρικές πράξεις».

Επισημαίνεται επίσης ότι «όλες οι βάσεις, εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα θεωρούνται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ιράν», ενώ τονίζεται ότι η χώρα «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα».

Η επιστολή αποδίδει στην Ουάσινγκτον και το Ισραήλ πλήρη ευθύνη, σημειώνοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν πλήρη και άμεση ευθύνη για όλες τις επακόλουθες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κλιμάκωσης προκύψει από τις παράνομες ενέργειές τους».

Παράλληλα, αναφερόμενο στις επιπτώσεις για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, το Ιράν κάνει λόγο για «σοβαρές και εκτεταμένες συνέπειες αυτής της ένοπλης επιθετικότητας για την περιφερειακή καθώς και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» και υπενθυμίζει «τη βασική ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως του Συμβουλίου Ασφαλείας να αναλάβουν άμεση δράση, σε απάντηση αυτής της παραβίασης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, που απορρέει από την κατάφωρη στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ισραηλινού καθεστώτος κατά του Ιράν».

Ζητεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η Τεχεράνη «καλεί επειγόντως τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να συγκαλέσουν, χωρίς καθυστέρηση, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου για να αντιμετωπίσουν τις πράξεις επιθετικότητας των ΗΠΑ και του ισραηλινού καθεστώτος, την παραβίαση της ειρήνης, που συνιστά πραγματική και σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και να λάβουν τα αναγκαία και άμεσα μέτρα για να τερματιστεί αυτή η παράνομη χρήση βίας και να διασφαλιστεί η λογοδοσία».

Επιπλέον, καλεί «όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών, που φέρουν ευθύνη για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, να καταδικάσουν απερίφραστα αυτή την πράξη επιθετικότητας και να αναλάβουν επείγοντα και συλλογικά μέτρα για την αντιμετώπισή της, καθώς αναμφίβολα συνιστά πρωτοφανή απειλή για την περιφερειακή καθώς και την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

Η επιστολή ζητείται να κυκλοφορήσει «ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;
Πολιτική 28.02.26

Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;

Καθώς τα σκάνδαλα στην Ελλάδα «σκάνε» το ένα μετά το άλλο, διεθνείς έρευνες σκιαγραφούν το μέγεθος της επιρροής που ασκούν στους πολίτες και το πώς υπονομεύουν την ίδια τη δημοκρατία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: «Εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις» – Σε αυτοσυγκράτηση καλεί η Κομισιόν
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

«Εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις» - Σε αυτοσυγκράτηση καλεί η Κομισιόν

«Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας» δήλωσαν οι επικεφαλής Κομισιόν και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον απόηχο του πολέμου στο Ιράν

Σύνταξη
Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές
Washington Post 28.02.26

Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε συντονισμό με τον Λευκό Οίκο, κυκλοφορούν ένα σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος που θα ξεκλειδώσει την έκτακτη προεδρική εξουσία για την ψηφοφορία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μιλάνο: «Ένιωσα αδιαθεσία» – Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ
Έρευνες εν εξελίξει 28.02.26

«Ένιωσα αδιαθεσία» - Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

«Το όχημα είναι καινούργιο, ο οδηγός είναι πολύ έμπειρος και βρισκόταν στη βάρδια μόλις μία ώρα», δήλωσε ο δήμαρχος, Τζουζέπε Σάλα, για τον θανατηφόρο εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

Σύνταξη
«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ
Η δήλωση 28.02.26

«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του»

Σύνταξη
Ιράν: Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας
Σε πλήρη εξέλιξη 28.02.26

Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν - «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Σύνταξη
Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας
Επίθεση από Ισραήλ 28.02.26

Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας

Υπάρχουν αναφορές για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του προεδρικού Μεγάρου στην Τεχεράνη και εναντίον κτιρίων της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
