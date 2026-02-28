Πόλεμος στο Ιράν: «Εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις» – Σε αυτοσυγκράτηση καλεί η Κομισιόν
«Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας» δήλωσαν οι επικεφαλής Κομισιόν και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον απόηχο του πολέμου στο Ιράν
- Άνδρας κατέθεσε ότι τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία είναι του πατέρα του - Τα είχε θάψει ο ίδιος
- Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή
- Σοκ: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα ανίψια του
- «Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»
Οι εξελίξεις στο Ιράν είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Παραμένουμε σε στενή επαφή με τους εταίρους μας στην περιοχή. Αυτό αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.
Λάιεν και Κόστα κάλεσαν όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο
«Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», δήλωσαν οι δύο επικεφαλής.
Ακολούθως, αναφέρουν στη κοινή τους δήλωση ότι η διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας και η πρόληψη οποιωνδήποτε ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων ή να υπονομεύσουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης είναι ζωτικής σημασίας.
Πόλεμος στο Ιράν: «Σταθερά προς εξεύρεση διπλωματικής λύσης η ΕΕ»
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει εκτεταμένες κυρώσεις ως απάντηση στις ενέργειες του δολοφονικού καθεστώτος του Ιράν και των Φρουρών της Επανάστασης και έχει προωθήσει με συνέπεια τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων μέσω μιας διαπραγματευτικής λύσης» σημείωσαν στη συνέχεια.
Και τόνισαν καταληκτικά: «Σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στην περιοχή μπορούν να υπολογίζουν στην πλήρη υποστήριξή μας».
Τέλος, κάλεσαν όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους πολίτες και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο.
- Πώς η μακρά ιστορία διαφορών οδήγησε στον «ανοιχτό πόλεμο» μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν
- Πανζουρλισμός στην Μπέτις για το ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω 20.000 οπαδοί βρέθηκαν στην προπόνηση! (vid)
- Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;
- Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
- ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
- Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
- Παναθηναϊκός: Με Σισοκό στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον Άρη
- Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις