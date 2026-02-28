Οι εξελίξεις στο Ιράν είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Παραμένουμε σε στενή επαφή με τους εταίρους μας στην περιοχή. Αυτό αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Λάιεν και Κόστα κάλεσαν όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο

«Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», δήλωσαν οι δύο επικεφαλής.

Ακολούθως, αναφέρουν στη κοινή τους δήλωση ότι η διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας και η πρόληψη οποιωνδήποτε ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων ή να υπονομεύσουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης είναι ζωτικής σημασίας.

Πόλεμος στο Ιράν: «Σταθερά προς εξεύρεση διπλωματικής λύσης η ΕΕ»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει εκτεταμένες κυρώσεις ως απάντηση στις ενέργειες του δολοφονικού καθεστώτος του Ιράν και των Φρουρών της Επανάστασης και έχει προωθήσει με συνέπεια τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων μέσω μιας διαπραγματευτικής λύσης» σημείωσαν στη συνέχεια.

Και τόνισαν καταληκτικά: «Σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στην περιοχή μπορούν να υπολογίζουν στην πλήρη υποστήριξή μας».

Τέλος, κάλεσαν όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους πολίτες και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο.