Ιράν: Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί – Η Τεχεράνη επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»
«Όλοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί, βρίσκονται στις θέσεις τους και διαχειριζόμαστε την κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ζωντανός, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, διαμηνύοντας παράλληλα πως η Τεχεράνη επιθυμεί την αποκλιμάκωση και δεν στρέφεται εναντίον άλλων κρατών του Κόλπου.
Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν το πρωί του Σαββάτου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της χώρας του. «Όλοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί, βρίσκονται στις θέσεις τους και διαχειριζόμαστε την κατάσταση», προσέθεσε.
«Δεν υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία αυτή τη στιγμή», αλλά «σίγουρα ενδιαφερόμαστε για την αποκλιμάκωση», επισήμανε. Ο Αραγτσί διευκρίνισε ότι είχε εξηγήσει στα κράτη του Κόλπου πως το Ιράν «δεν είχε πρόθεση να τους επιτεθεί», αλλά στοχεύει τις «αμερικανικές βάσεις» που φιλοξενούν στο έδαφός τους, στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας.
Βρίσκεται εκτός Ιράν;
Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος.
Παράλληλα ,σύμφωνα με το Al-Alam TV, ο Χαμενεΐ πρόκειται να προβεί σε ομιλία.
Ωστόσο, το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, ανέφερε ότι Ισραήλ «εκτιμά» πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή σήμερα, Σάββατο.
Το Channel 12 μετέδωσε ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» για το σενάριο αυτό. Παράλληλα, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν προηγουμένως ότι ενδέχεται να είχε μαγητοσκοπηθεί νωρίτερα ομιλία του Χαμενεΐ.
