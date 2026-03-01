Συναγερμός σήμανε σήμερα Κυριακή στην Κύπρο, όταν δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση του νησιού, όπου η Βρετανία διατηρεί βασικές στρατιωτικές βάσεις.

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι, αποκάλυψε, όπως αναφέρει ο Independent ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν είχαν ως στόχο τις βάσεις μας», δήλωσε ο Τζον Χίλι.

Χωρίς διάκριση τα αντίποινα του Ιράν

Πρόσθεσε όμως ότι «αυτό δείχνει πόσο αδιάκριτη» είναι τα ιρανικά αντίποινα.

Σύμφωνα με τον Χίλι, ο οποίος μίλησε στο Sky News oι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και πρόσθεσε πως περίπου 300 Βρετανοί στρατιωτικοί βρίσκονταν κοντά σε τοποθεσίες που στόχευε το Ιράν στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με τον Χίλι πρόσθεσε: «Λίγοι άνθρωποι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ».

Ανησυχία για περιφερειακή κλιμάκωση

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η μεγαλύτερη ανησυχία του είναι πιθανές επιπτώσεις από τις επιθέσεις στο Ιράν και ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης.

Ο βρετανός Υπουργός Άμυνας κάλεσε για μία ακόμα φορά το Ιράν να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις και να εγκαταλείψει να «υποχωρήσει από τις αυξανόμενες ανεξέλεγκτες και αδιάκριτες επιθέσεις στην περιοχή» και να «εγκαταλείψει τα προγράμματα όπλων του».

Ο Χίλι επισήμανε τις 20 τρομοκρατικές ενέργειες που οργανώθηκαν από το Ιράν εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου, τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων δικών του πολιτών και την προμήθεια 50.000 drones στη Ρωσία για να επιτεθεί στην Ουκρανία και πρόσθεσε «μην έχετε καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα καθεστώς που παρενοχλεί άλλες χώρες και δεν πρέπει ποτέ να του επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Δεν σχολιάζει ο Χίλι τη νομιμότητα των αμερικανικών ενεργειών

Ωστόσο ο Χίλι αρνήθηκε να σχολιάσει εάν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ήταν νόμιμες.

Όπως δήλωσε στο Sky News: «Κανείς που έχει δει τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν μας απειλεί και χρηματοδοτεί την τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο, αποτελεί πηγή αστάθειας στην περιοχή και αναπτύσσει πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, δεν μπορεί να έχει καμία αμφιβολία για τον χαρακτήρα αυτού του καθεστώτος και την απειλή που αποτελεί».

Όταν ρωτήθηκε ξανά αν η δράση των ΗΠΑ ήταν νόμιμη, απάντησε: «Αυτό πρέπει να το απαντήσουν και να το εξηγήσουν οι ΗΠΑ. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, ως υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, είμαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορώ να μιλήσω για την πολύ ενεργή συμμετοχή μας στη συντονισμένη άμυνα σε ολόκληρη την περιοχή».

Όσα κάνει η Βρετανία είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο

Ο Χίλι υποστήριξε ακόμα στο ίδιο πλαίσιο πως «όλα όσα κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Σύμφωνα με τον Independent o Χίλι αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να συμμετάσχει μαζί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε άμεσες επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Περιγράφοντας τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Χίλι είπε: «Όταν τα αεροσκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου πετούν από το Κατάρ, προστατεύουν την περιοχή από τυχόν πυραύλους ή drones που κατευθύνονται προς το Κατάρ. Όταν πετούν από την Κύπρο, κάνουν το ίδιο για την Κύπρο».

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε ανάρτηση του στο «X» αναφέρει χαρακτηριστικά: «σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση».

Διαβεβαιώσεις Βρετανίας σε Χριστοδουλίδη πως οι βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σάββατο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε την πρόθεση της Λευκωσίας να προσφέρει σε ανθρωπιστικό επίπεδο στην αντιμετώπιση της κρίσης στην περιοχή.

Ο Χριστοδουλίδης τόνισε επίσης ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε πως οι Βρετανικές Βάσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε θα χρησιμοποιηθούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Και υπογράμμισε πως οι διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας είναι στη διάθεση των Κυπρίων υπηκόων που βρίσκονται στις χώρες της περιοχής.