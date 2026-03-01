Το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι και το εμβληματικό ξενοδοχείο Μπουρτζ αλ Αράμπ υπέστησαν ζημιές από τα ιρανικά αντίποινα που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας και επεκτάθηκαν σε κράτη του Κόλπου και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, πέραν αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν τους χώρους του αεροδρομίου στο Ντουμπάι με πυκνούς καπνούς και τον κόσμο να τρέχει

Εικόνες δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να ξεφύγουν από έναν διάδρομο γεμάτο καπνό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπου οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν.

Dubai Airports confirms that a concourse at Dubai International (DXB) sustained minor damage in an incident, which was quickly contained. Emergency response teams were immediately deployed and are managing the situation in coordination with the relevant authorities. Four staff… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026

Πηγές από τον τομέα της αεροπορίας δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι μια νυχτερινή ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, οι αρχές ανέφεραν ότι «αίθουσα αναχωρήσεων στο Dubai International (DXB) υπέστη μικρές ζημιές σε περιστατικό που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Iranian missile hits Dubai International Airport pic.twitter.com/TSZ2OraKqo — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) February 28, 2026

Dubai authorities are shutting down the entire airport after an Iranian missile struck Terminal 3 at Dubai International Airport, source in the airport told me. pic.twitter.com/zibMPKHgJi — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 28, 2026

BREAKING: Iranian drone strike hits Dubai International Airport. Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένας χώρος αναμονής υπέστη «μικρές ζημιές» και ομάδες έκτακτης ανάγκης «αμέσως αποσπάστηκαν» στην εκκένωση της Κυριακής, όπως ανέφερε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο CNN. Μάρτυρες είπαν επίσης στο CNN ότι ασθενοφόρα έσπευσαν προς το αεροδρόμιο αφότου χτύπησε ο συναγερμός.

Dubai airport hit by drones ! pic.twitter.com/KsHvbkuQgI — Global Pol (@PolMemeHQ) March 1, 2026

🚨UPDATE: Four staff members have been injured in the Dubai Airport Terminal 3 attack. No casualties reported. pic.twitter.com/OhWdfyxeUq — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) February 28, 2026

Αργότερα επιβεβαιώθηκε επίσης ότι drone αναχαιτίστηκε, ενώ θραύσματα προκάλεσαν μικρή πυρκαγιά στην εξωτερική πρόσοψη του Μπουρτζ αλ Αράμπ.

Το Ντουμπάι αποτελεί τον μεγαλύτερο τουριστικό και εμπορικό κόμβο της Μέσης Ανατολής, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροπορικά κέντρα στον κόσμο.

Το Burj Al Arab, που άνοιξε το 1999 σε τεχνητό νησί ανοιχτά της παραλίας Τζουμέιρα, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της επιτυχίας του εμιράτου, με τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό του σε σχήμα ιστίου να συμβολίζει την πολυτέλεια σε παγκόσμια κλίμακα.

Πλήγματα σε ξενοδοχεία

Στην πολυτελή περιοχή Παλμ Τζουμέιρα του Ντουμπάι, μια έκρηξη έπληξε το ξενοδοχείο Fairmont, αφήνοντάς το σε φλόγες, λίγο μετά την προβολή βίντεο που επαληθεύτηκαν από το CNN και έδειχναν τη στιγμή που ένα drone φαινόταν να βουτά προς το έδαφος.

Luxury Dubai hotel Fairmont The Palm on fire as Iran fires retaliatory air attack https://t.co/MKhzOZbYLv pic.twitter.com/3NwKmdhPDP — New York Post (@nypost) February 28, 2026

Επιπλέον, μία από τις προβλήτες στο λιμάνι Τζεμπελ Αλί τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω θραυσμάτων που προήλθαν από εναέρια αναχαίτιση, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Ντουμπάι.

Ένας νεκρός στο Διεθνές Αεροδρόμιο Zayed του Αμπού Ντάμπι

Επίθεση με drone στο Διεθνές Αεροδρόμιο Zayed του Αμπού Ντάμπι – ένα άλλο σημαντικό διεθνές αεροδρόμιο – προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό επτά, σύμφωνα με δήλωση του αεροδρομίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Κατάρ, πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από την πρωτεύουσα Ντόχα, ενώ αξιωματούχοι στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν δήλωσαν ότι μια επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις.