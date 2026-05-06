Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Βενιζέλος: Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύει ως επίδικο τη φιλελεύθερη δημοκρατία
Ελλάδα 06 Μαΐου 2026, 21:20

Βενιζέλος: Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύει ως επίδικο τη φιλελεύθερη δημοκρατία

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύτηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής και του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ομιλία που πραγματοποίησε για τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής και του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αναγορεύτηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετά την αναγόρευση, εξέφρασε τις ευχαριστίες του και απηύθυνε την καθιερωμένη αντιφώνηση με θέμα: «η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πρόκληση για την κυριαρχία, τον συνταγματισμό και την πολιτική θεολογία».

Δείτε την ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου:

YouTube thumbnail

Κατά την ομιλία του, μεταξύ άλλων, ο κ. Βενιζέλος επισήμανε πως «ο ψηφιακός συνταγματισμός που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του διαδικτύου και της συγκέντρωσης, αποθήκευσης (cloud) και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων (big data) είναι και αυτός κρατικοκεντρικός. Απέναντι σε αυτόν οι μεγάλες πλατφόρμες, όπως η META, επιχείρησαν να αναπτύξουν ένα ‘ιδιωτικό συνταγματισμό’, με δικούς τους κανόνες που συγκροτούν μια εταιρική οιονεί έννομη τάξη και δικά τους οιονεί συνταγματικά δικαστήρια».

Τόνισε, επίσης, ότι «μετά την εκθετική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης οι μεγάλες εταιρείες προβάλλουν πλέον την Constitutional AI ως δέσμη αρχών ενσωματωμένη στις δικά τους συστήματα με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Anthropic: Claude’s Constitution. Τα συστήματα όμως αυτά έχουν την τάση να υποδύονται ότι συμμορφώνονται στο ενσωματωμένο σε αυτά ‘σύνταγμα’». Κατά τον ίδιο, «η κρατικοκεντρική αντίληψη επανέρχεται με την πρόταση μιας public constitutional AI που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον».

Στιγμιότυπο από την τελετή αναγόρευσης

Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, «οι μεγάλες εταιρείες που ελέγχουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο πηγαίνουν πλέον στον πυρήνα του ζητήματος, διεκδικούν οιονεί κυριαρχία. Μάλιστα ο συνδυασμός ψηφιακής κυριαρχίας, κυριαρχίας επί των δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης προσλαμβάνει χαρακτηριστικά πολιτικής θεολογίας καθώς πρόκειται για μια οιονεί κυριαρχία: ‘πανταχού παρούσα’ λόγω της πανταχού παρούσας υποδομής, ‘παντογνώστρια’ λόγω της τεράστιας συγκέντρωσης δεδομένων και των ικανοτήτων προβλεπτικής ανάλυσης, ‘αόρατη’ λόγω της λειτουργικής αδιαφάνειας και ‘άμεσα αποτελεσματική’ καθώς έχει δυνατότητα στιγμιαίας εκτέλεσης των αποφάσεών της. Υπό την πίεση της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να πούμε ότι συντελείται η μετάβαση από την πολιτική θεολογία της κυριαρχίας στην πολιτική θεολογία της παντογνωσίας/πανεπιστήμης (omniscience). Βασικοί εταιρικοί παίκτες στο πεδίο της επεξεργασίας των big data σε συνδυασμό με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εκφράζονται με όρους θεολογικούς για να προωθήσουν τους στρατηγικούς στόχους τους και να νομιμοποιήσουν την αντίληψη που δηλώνουν ότι τους καθοδηγεί. Στο πεδίο αυτό η πιο χαρακτηριστική περίπτωση φαίνεται να είναι ο Peter Thiel συνιδρυτής και πρόεδρος της Pàlantir, εταιρείας που κυριαρχεί στην επεξεργασία των big data».

Ανέφερε πως «ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με το διαδίκτυο και τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία big data, ως ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών, μεταξύ εταιρειών και κρατών και μεταξύ κρατών αναδεικνύει κατά βάθος και πάλι ως επίδικο αντικείμενο τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Αν η δυτική, φιλελεύθερη, συνταγματική δημοκρατία δεν προστατεύσει τον εαυτό της έναντι του κινδύνου της θεσμικής και αξιακής υπονόμευσης της μέσω ανεξέλεγκτων, καταχρηστικών και παραβατικών εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης και όλου του πλέγματος των νέων τεχνολογιών, δεν έχει ουσιαστικό νόημα η κατίσχυση της Δύσης στον τεχνολογικό και οικονομικό ανταγωνισμό επί του πεδίου της τεχνητής νοημοσύνης».

Καταληκτικά επισήμανε ότι «η Ελλάδα, χωρίς μικρομεγαλισμούς και εύκολες κοινοτοπίες, πρέπει να έχει ως κράτος και πολιτικό σύστημα, ως επιστημονική κοινότητα και ως κοινωνία πολιτών συνείδηση του επίδικου αντικειμένου και της διακινδύνευσης και να κινείται αναλόγως σε όλα τα πεδία».

Μεταξύ άλλων το παρών στην τελετή αναγόρευσης έδωσαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη, ο ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρις Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής Χρήστος Σταϊκούρας και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Βαρύ το κλίμα στη Θεσσαλονίκη για την αποχώρηση της Ryanair - Αναζητούνται λύσεις από τους φορείς της πόλης

Οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους φορείς της πόλης. Διευρυμένη σύσκεψη συγκάλεσε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην 72χρονη που λειτουργούσε παράτυπο γηροκομείο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους

Η 72χρονη στην απολογία της είπε ότι νοικιάζει το επίμαχο διαμέρισμα επί 1,5 χρόνο, αρνούμενη την καταγγελία ότι ζήτησε 2000 ευρώ για να δεχθεί ηλικιωμένη. Όπως είπε 500 με 600 ευρώ ζητούσε.

Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη

Ο Σύλλογος SOS Tροχαία Εγκλήματα, φωτίζει τη μεγάλη εικόνα, πίσω από την τραγική δολοφονία του 20χρονου Νικήτα, από πατέρα που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο δυστύχημα.

Άδειες κρατουμένων με «βραχιολάκι» σε όλη τη χώρα – Από 18/5 η καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων

Η σημερινή δίκη αφορούσε 58 κατηγορουμένους από την περιοχή της Κρήτης οι οποίοι φέρονται να είχαν δηλώσει εκτάσεις στης Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση
Ελλάδα 06.05.26

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση

Συγκλονίζει η μαρτυρία της ξαδέρφης του 20χρονου - "Το παιδί μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό με κάμερα, όταν του έριξε την πρώτη (σφαίρα) και τον πέτυχε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού».

Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, μετά τη βύθιση του πλοίου Corsage C σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Ανδρου προκειμένου να αποτραπεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί

Ο 49χρονος εντοπίστηκε στον Κολωνό και προσπάθησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο - Κατά την διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό

Βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας που έκανε απάτες με κέρδη 3 εκατ. ευρώ

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιασθεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την Αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Διεκόπησαν δρομολόγια του Προαστιακού λόγω φωτιάς στην περιοχή της Νέας Ζωής

Τα δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου δεν εκτελούνταν για μία ώρα - Λόγω αυτού αναμένονται καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν με Πεζεσκιάν - Άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ χωρίς όρους

Το «Σαρλ ντε Γκολ» συνοδεία πολεμικών σκαφών κινείται προς τον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από Γαλλία και Βρετανία για την προετοιμασία αποστολής που θα συμβάλλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά

«Σφάζει με το βαμβάκι» την κυβέρνηση ο Κ. Καραμανλής για την «αδιαφανή, σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων»

Ο Κώστας Καραμανλής, σε νέα του παρέμβαση, μίλησε ανοιχτά για «προβλήματα που κακοφορμίζουν» και «εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας».

Ο Τεντ Τέρνερ ήθελε να σώσει τον κόσμο: Μεγιστάνας, μαχητής, διεθνιστής - Το ρίσκο του CNN, το λάθος της Τζέιν Φόντα και ο Πούτιν

Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του ιδρυτή του CNN, ο Τεντ Τέρνερ υπήρξε ένας παθιασμένος μαχητής που δεν δίστασε να ρίξει το γάντι στον Ρούπερτ Μέρντοχ ή να οραματιστεί τον Λευκό Οίκο. Αυτή είναι η ζωή του

LIVE: Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Στον Άρειο Πάγο ο Σπίρτζης για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο

Το πρωί της Πέμπτης (07/05) στην Εισαγγελία ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης με στοιχεία για την κατασκοπεία. Προσκομίζει έγγραφα που ακυρώνουν τη διάταξη Τζαβέλλα.

Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη

Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο

Η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία έχει καταφέρει να τα προλαβαίνει όλα, ακόμη και ως μητέρα δυο κοριτσιών: «Μητέρες μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα»

Το Live A Legacy από τη Mastercard και το WHEN επιστρέφει, δίνοντας φωνή σε ιστορίες που εμπνέουν

Με το μήνυμα «Hear the stories. Embrace the wave.», η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στο Ωδείο Αθηνών, αναδεικνύοντας πραγματικές ιστορίες και συζητήσεις γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Άδειες κρατουμένων με «βραχιολάκι» σε όλη τη χώρα – Από 18/5 η καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης

Ιαπωνία – Ελλάδα 16-22: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Εθνική πόλο Γυναικών

Σε ένα ματς χωρίς βαθμολογική σημασία, Εθνική πόλο Γυναικών νίκησε 22-16 την Ιαπωνία στην τελευταία ημέρα της προκριματικής φάσης του World Cup (Division 1) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

«Ανακαλύπτουν νέα εργαλεία»: Πρωτοφανή αύξηση υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία καταγγέλλει η Πολωνία

Το 2025, 48 νέες υποθέσεις ερευνώνταν, έναντι 21 το 2024, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος ήταν πέντε περιπτώσεις πριν από την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022

