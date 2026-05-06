Πάτρα: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5)) σε χώρο εργοστασίου στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.
Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης με 38 πυροσβέστες και εννέα οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 6, 2026
Εξαιτίας της πυρκαγιάς, τα δρομολόγια του Προαστιακού στη Νέα Ζωή διακόπτονται για μία ώρα.
