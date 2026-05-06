Πάτρα: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5)) σε χώρο εργοστασίου στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.

Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης με 38 πυροσβέστες και εννέα οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, τα δρομολόγια του Προαστιακού στη Νέα Ζωή διακόπτονται για μία ώρα.