Πύργος: Μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό άνδρα μέσα στο πορτ μπαγκάζ
Στο νοσοκομείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας κατέληξε.
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο Νοσοκομείο Πύργου, μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό και περίεργο περιστατικό που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, άνδρας φέρεται να έφτασε στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητό του και να έβγαλε από το… πορτ μπαγκάζ έναν άλλο άνδρα, τον οποίο παρέδωσε στο προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος.
Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες θανάτου
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρός, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας κατέληξε.
Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι εντόπισε τον άνδρα με τα αρχικά Α.Ε. χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένο στο έδαφος έξω από καφενείο στον Πύργο, και αποφάσισε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.
