Οι όροι του Μουρίνιο για να επιστρέψει στην Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε με τον Φλορεντίνο Πέρεθ και ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα για να καθίσει ξανά στον πάγκο της «βασίλισσας»
- Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
- Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
- Γιορτή σήμερα 7 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ζοσέ Μουρίνιο πλησιάζει τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως οι δύο πλευρές είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, για την επιστροφή του Πορτογάλου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας».
Μπορεί ο Μουρίνιο ν’ αρνήθηκε πριν λίγες μέρες οποιαδήποτε επικοινωνία με τον πρόεδρο των μερένχες, Φλορεντίνο, οι πληροφορίες όμως των ισπανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν πως υπήρξε επικοινωνία και μάλιστα ήταν πολύωρη.
Τα ρεπορτάζ των ισπανικών ιστοσελίδων, αναφορικά με τα όσα συζητήθηκαν στην επικοινωνία των δύο ανδρών είναι αποκαλυπτικά, καθώς γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους όρους που έθεσε ο προπονητής της Μπενφίκα, προκειμένου να επιστρέψει στο Μπερναμπέου.
1.Η πρώτη απαίτηση του Ζοσέ Μουρίνιο από τον πρόεδρο της «βασίλισσας», είναι η υπογραφή συμβολαίου διετούς διάρκειας κι αυτό είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο από πλευράς του πολύπειρου προπονητή. Ο Μουρίνιο δεν δέχεται να υπογράψει συμβόλαιο για ένα χρόνο, όπως πρότεινε αρχικά η ισπανική ομάδα και όλα δείχνουν πως η «βασίλισσα» είναι έτοιμη να προσφέρει διετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Πορτογάλο προπονητή.
2.Ο Μουρίνιο συζήτησε με τον Φλορεντίνο Πέρεθ και το θέμα των συνεργατών, ξεκαθαρίζοντας στον πρόεδρο της «βασίλισσας» ότι θα έχει μαζί του εφτά συνεργάτες. Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ο Πέρεθ δεν εξέφρασε αντιρρήσεις, ζήτησε όμως από τον Μουρίνιο να συμπεριλάβει στο επιτελείο του, τον νυν προπονητή της Ρεάλ, Άλβαρα Αρμπελόα.
3.Ο τρίτος όρος που έθεσε ο προπονητής της «βασίλισσας» έχει να κάνει με τον πλήρη έλεγχο της ομάδας. Ξεκαθάρισε στον Πέρεθ πως δεν πρόκειται ν’ ανεχθεί την παραμικρή παρέμβαση στην δουλειά του, ακόμα κι αυτή έχει να κάνει με το πρόγραμμα μιας προπόνησης.
4.Ο Μουρίνιο διαμήνυσε επίσης στον ισχυρό άνδρα της «βασίλισσας» ότι θέλει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τους παίκτες που θ’ αποκτηθούν το καλοκαίρι αλλά και για εκείνους που θ’ αποχωρήσουν από το Μπερναμπέου.
5.Τέλος, ο Πορτογάλος προπονητής θέλει να πάρει αυτός τις αποφάσεις για την καλοκαιρινή προετοιμασία της «βασίλισσας» και εμφανίζεται αντίθετος στο ενδεχόμενο τουρνέ της Ρεάλ Μαδρίτης στην Βόρεια Αμερική.
Ο Μουρίνιο συζήτησε για πολλές ώρες με τον Φλορεντίνο Πέρεθ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν ότι μετά από αυτή την επικοινωνία, ο Πορτογάλος προπονητής είναι πιο κοντά από ποτέ, στην επιστροφή του στο Μπερναμπέου.
Ο Πέρεθ είναι έτοιμος ν’ αποδεχθεί τους όρους που έχει θέσει ο πολύπειρος τεχνικός ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό σκέλος.
- Η «μηχανή» του Λουίς Ενρίκε φαντάζει ανίκητη
- Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
- Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
- Σερέλης: «Δεν παίξαμε καλή άμυνα και δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό»
- Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Πότε είναι το τέταρτο παιχνίδι της σειράς
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)
- Μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Αταμάν και Μαρτίνεθ – Αποβλήθηκαν και οι δυο (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις