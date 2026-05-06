Βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας που έκανε απάτες με κέρδη 3 εκατ. ευρώ
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιασθεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την Αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.
Πάνοπλοι αστυνομικοί
Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις εφόδους ένοπλων αστυνομικών σε σπίτια και άλλους χωρους που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της σπείρας για τις εγκληματικές τους δραστηριότητας.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες χρησιμοποιούσαν εκατοντάδες καρτοκινητά τηλέφωνα σε ονόματα αλλοδαπών προκειμένου να μην εντοπίζονται μετά την εξαπάτηση των θυμάτων τους. Παράλληλα επιχειρησιακές ομάδες κινούνταν σε όλη την Αττική προκειμένου να αφαιρούν χρήματα και άλλα χρυσαφικά από τα θύματα που είχαν εξαπατηθεί.
