Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπατούσαν πολίτες – Είχαν βγάλει πάνω από 3 εκατ. ευρώ
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη - Έχουν συλληφθεί επτά άτομα - Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Τετάρτης επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ, αποσπώντας χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα.
Επτά συλλήψεις
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιασθεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την Αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τον τρόπο δράσης της οργάνωσης και τον ρόλο των συλληφθέντων.
- Κρήτη: «Φύγε, θα γίνει το κακό» – Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023
- Ο Πολ Όστερ ήταν φίλος μου – H Σίρι Χούστβεντ μελετά την αγάπη και την απώλεια
- Χανταϊός: Νοσηλεύεται στη Ζυρίχη επιβάτης του MV Hondius – Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία
- Νέα Σμύρνη: Ολοκληρώνεται το γήπεδο «μπαλόνι» της οδού Ραιδεστού
- H Apple θα αποζημιώσει αγοραστές για τις διαφημίσεις «ανύπαρκτων» λειτουργιών ΑΙ
- Σαουδική Αραβία: Φρένο στα δισεκατομμύρια του αθλητισμού και νέα στρατηγική
- Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
- Αυτή είναι δουλειά: Βλέπεις τους αγώνες του Μουντιάλ 2026, παίρνεις 50.000 δολάρια!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις